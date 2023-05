Mercedes EQE SUV foi apresentado com preços e datas de entrega

A Mercedes apresentou o seu primeiro SUV desportivo elétrico, o novo EQE. Nós não quisemos perder a estreia e trazemos-lhe os highlights deste marco na estratégia de eletrificação da marca. São elétricos de excelente qualidade, preços a condizer e um toque desportivo luxuoso. Um conceito cada vez mais requisitado.

O primeiro SUV desportivo elétrico da Mercedes-AMG foi apresentado como o modelo mais versátil da marca, com uma cadeia cinemática puramente elétrica e orientada para o elevado desempenho. Esta novidade representa um marco importante na estratégia de eletrificação da AMG.

A marca alemã quer destacar-se pela qualidade das suas carroçarias, interiores e motores capazes de oferecer ao condutor prestações de alto desempenho. Desportivos rápidos, com a mítica assinatura AMG e um modelo mais em conta, que não é barato, mas é recheado de conforto, qualidade de construção e muito bom gosto.

O interior deste novo modelo é altamente dominado por características AMG, reforçando o estilo da marca. Além disso, está equipado com um largo leque de equipamentos que realçam a sua identidade:

Painel de instrumentos e frisos centrais em pele sintética ARTICO na cor cinza espacial, com granulado NEOTEX e pesponto vermelho

Painéis centrais das portas e transição desde a consola central até ao painel de instrumentos em microfibra MICROCUT preta, com pesponto vermelho

Volante AMG Performance com revestimento em pele Nappa, secção inferior achatada, revestimento perfurado nos apoios das mãos, patilhas em alumínio para regular os vários níveis de recuperação de energia e botões para a atribuição individual das regulações específicas AMG

Pedais desportivos AMG, tapetes AMG e painéis de proteção das embaladeiras das portas com inscrição "AMG" (iluminados com revestimento permutável)

O SUV desportivo elétrico da Mercedes-AMG tem uma capacidade de carga de 520 até 1.675 litros.

Seguindo a sua linha identitária, o exterior também lhe faz jus: dimensões generosas, menos quantidade de juntas entre painéis, transições contínuas e proporções dinâmicas, que realçam o seu cunho desportivo. Além disso, destaque também para as jantes de liga leve AMG aerodinamicamente otimizadas, de 21 ou 22 polegadas.

Tecnologia não pode faltar! E a Mercedes sabe disso

No interior, o condutor tem à disposição o MBUX Hyperscreen: um display em vidro curvo de grandes dimensões. Com software adaptativo, o MBUX adapta-se totalmente ao utilizador e fornece sugestões personalizadas relativamente a várias funções de informação e de entretenimento, de conforto e do veículo.

O formato de som Dolby Atmos coloca a experiência sonora no EQE SUV num novo patamar, em combinação com o sistema de som surround 3D Burmester.A atual geração dos sistemas de assistência à condução inclui inúmeras funções de assistência ao condutor. O equipamento de série geral do EQE SUV inclui ATTENTION ASSIST, Assistente Ativo de Travagem, Assistente Ativo de Faixa de Rodagem, Pack Parking com câmara de marcha-atrás e Assistente de Limite de Velocidade. O estado e a atividade dos sistemas são apresentados numa vista de ecrã total no painel de instrumentos.

O assistente de voz "Olá Mercedes" tem uma capacidade de diálogo e de aprendizagem extremamente elevada com a ativação dos serviços online na app Mercedes me. Adicionalmente, certas ações podem ser realizadas mesmo sem o comando de voz de ativação "Olá Mercedes". Mais ainda, explica as funções do veículo e, por exemplo, pode ajudar quando é solicitado para explicar como se pode ligar um smartphone através de Bluetooth ou onde se encontra o kit de primeiros-socorros.

Mercedes apostou numa condução digna de desportivo

Os motores elétricos nos eixos dianteiro e traseiro são do tipo motor síncrono de excitação permanente. Num motor síncrono de excitação permanente, o rotor do motor AC está equipado com ímanes permanentes e portanto não necessita de ser alimentado com energia. Os ímanes – e desta forma o rotor – seguem o campo magnético rotativo nos enrolamentos do estator. No EQE SUV, a Mercedes-Benz utiliza o designado enrolamento de atração para obter um campo magnético particularmente forte.

O motor é designado de síncrono, porque o rotor roda à mesma velocidade de rotação do campo magnético do estator. A frequência é ajustada nos conversores da eletrónica de potência de acordo com os requisitos de velocidade do condutor. As vantagens deste conceito incluem a elevada densidade de energia, a elevada eficiência e a elevada constância da energia. O motor no eixo traseiro é extremamente potente devido às seis fases: integra dois enrolamentos, cada um com três fases.

A elevada potência contínua e as múltiplas acelerações sem perda de potência caracterizam a qualidade da cadeia cinemática do EQE SUV. Isto inclui um conceito térmico sofisticado com algumas características especiais.

Além de tudo isto, O EQE SUV disponibiliza vários níveis de recuperação de energia. Neste processo, a bateria de alta tensão é carregada através da conversão do movimento rotativo mecânico em energia elétrica durante a desaceleração ou a travagem. O condutor pode selecionar manualmente o nível de desaceleração (D+, D, D-) bem como a função de circulação em roda livre através das patilhas de mudanças atrás do volante. Também disponível: DAuto.

Assistente ECO também permite a recuperação otimizada em função da situação; a maior ou menor intensidade da desaceleração resulta na máxima eficiência do estilo de condução. O equipamento de série geral do EQE SUV com sistemas de assistência à condução inclui:

ATTENTION ASSIST

Assistente Ativo de Travagem

Assistente Ativo de Faixa de Rodagem

Pack Parking com câmara de marcha-atrás

Assistente de Limite de Velocidade

O estado e a atividade dos sistemas de assistência à condução são apresentados numa vista de ecrã total no painel de instrumentos.

Com o EQE da Mercedes-AMG, o carregamento não será um problema

O sistema de carregamento de última geração está localizado acima do eixo traseiro do EQE SUV. Pode ser utilizado para carregar a bateria através de um posto de carregamento público com corrente alternada monofásica ou trifásica e tem uma potência de carregamento opcional até 22 kW.

Os clientes têm à disposição estações de carregamento residenciais inteligentes dos parceiros nacionais nos mercados individuais. Para o carregamento rápido com corrente contínua, o modelo está equipado com um sistema de carregamento rápido DC com uma potência de carregamento até 170 kW.

O EQE SUV fornece três programas de carregamento - Standard, Home e Work. Nestes, podem ser predefinidos parâmetros, como a hora da partida, o controlo da climatização e o nível máximo de carregamento.

Preço

A versão mais barata deste EQE SUV (EQE 350+ SUV), com jantes de 19'' e com autonomia elétrica combinada de até 578 km está disponível pelo preço base de 74.748,90€ - e por um preço indicativo + IVA de 91.950 €.

Para outros valores mais elevados, o consumidor tem à disposição o EQE 500 4MATIC SUV (84.220,44€ + IVA), o Mercedes-AMG EQE 43 4MATIC SUV (105.602,56€ + IVA) e o Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC+ SUV (117.797,68€ + IVA).

Os veículos já podem ser encomendados e a Mercedes pretende começar a entregar as unidades até ao verão.

O Pplware agradece à Sociedade Comercial C. Santos a oportunidade de conhecer os veículos apresentados.