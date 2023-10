A aposta da Tesla em colocar os seus carros em todo o planeta continua a decorrer a um ritmo elevado. A marca dos EUA está já presente em muitos mercados, com alguns a terem uma importância grande nas suas vendas. Para provar isso, a Tesla mostrou agora como evoluiu na Europa. Celebrou a meta do milhão de carros elétricos vendidos neste continente.

Muito antes de ter a sua Gigafactory em Berlim já a Tesla tinha uma presença forte na Europa. Importava os seus carros para este continente, algo que ainda faz em alguns dos seus modelos, e assim garantia a todos os seus clientes a oferta de todos os seus modelos de carros elétricos.

Agora, vem finalmente revelar como evoluiu e revelar que atingiu já a meta do milhão de carros elétricos vendidos na Europa. A empresa explica que passaram 14 anos desde que os primeiros Tesla Roadsters foram entregues a clientes neste continente.

14 years ago, we delivered the first Tesla Roadster to customers in Europe.



Today, we hit 1 million Tesla vehicles on the road across Europe.



Thanks to our owners & supporters for helping us accelerate the transition to sustainable energy!



❤️ pic.twitter.com/ewEcRgTZnb