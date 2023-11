É o fim do tema IUC! Já não há aumento para ninguém…

Durante várias semanas o tema IUC (Imposto Único de Circulação) gerou várias controvérsias na esfera pública. Foram também várias as manifestações pelo país para que a medida do Governo avançasse! Hoje os deputados da nação aprovam a eliminação do aumento.

Retirado o aumento do IUC do OE2024...

O IUC foi um dos temas quentes durante várias últimas semanas. O PS tinha no orçamento do Estado uma proposta para o aumento de 25 euros por ano do imposto, mas face a tantos protestos foi agora apresentada uma proposta para eliminar este aumento e hoje foi votada essa eliminação.

A proposta orçamental do Governo limitava o aumento a 25 euros por ano "até que a taxa de IUC represente a totalidade da tributação relativa ao CO2 emitido por estes veículos", e, como tal, é de esperar que o proprietário deste carro só pagasse esse valor ao fim de cerca de três a quatro anos.

Na votação na especialidade, a proposta de eliminação deste agravamento proposta pelo PS foi aprovada sem votos contra e com a abstenção do Livre.

A retirada deste ponto do Orçamento de Estado de 2024 foi justificada por ser uma "questão de justiça social e proteção dos cidadãos com maior vulnerabilidade económica".