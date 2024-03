Próximos carros da Peugeot terão um volante quadrado e direção “by-wire”

A inovação tem imperado nos escritórios das fabricantes de automóveis, estando estes a ser parte da evolução tecnológica. Agora, sabe-se que a Peugeot está, também, a preparar uma abordagem arrojada para os próximos anos: volante quadrado e direção "by-wire".

Com a ascensão dos carros elétricos, as fabricantes têm perseguido a inovação, no sentido de reduzir os custos do seu fabrico. Apesar de serem mais fáceis de montar, pela sua simplicidade mecânica, os seus componentes são dispendiosos.

A par da simplicidade, algumas fabricantes têm optado por designs futuristas, pautando os seus carros com elementos mais irreverentes. Após apresentar um concept com linhas muito diferentes das que estamos habituados, no ano passado, a Peugeot disse, agora, que a sua próxima geração de carros, a produzir-se a partir de 2026, inspirar-se-á no volante desse modelo concetual.

Na altura, o Inception apareceu com um volante quadrado chamado "Hypersquare".

Além do volante, a CEO da Peugeot, Linda Jackson, revelou que os próximos modelos chegarão equipados com uma tecnologia inovadora, abandonando a direção física, assegurada por uma coluna mecânica, e adotando um sistema "steer-by-wire".

Conforme explicado, esta tecnologia libertará muito espaço em torno do condutor, ao mesmo tempo que melhorará "o prazer e a agilidade de condução".

A próxima etapa para nós será o Hypersquare. Passámos de um volante pequeno e redondo para uma área muito tecnológica, que se baseia mais numa ideia de videojogo. Não só acreditamos que é tecnicamente superior, como também está ligado a outra tecnologia, a direção eletrónica, que é importante, porque melhora algo que é absolutamente fundamental para a Peugeot: o prazer de conduzir. É ágil, flexível […], e é isso que queremos criar.

Disse Linda Jackson, acrescentando que os dados mostram que o design interior é uma das principais razões pelas quais os clientes optam pela Peugeot.

Apesar de todos nós gostarmos de ter um carro bonito, ele é bonito por dentro? É prático? É ergonomicamente projetado? Oferece o infoentretenimento certo?

Uma vez que "o interior se torna mais importante do que o exterior", a Peugeot depositará muito esforço nesse campo.

Os futuros 208 (2026) e 2008 (2027), que serão exclusivamente elétricos e terão como base a plataforma STLA Small, já deverão chegar com estas novidades.

Se concretizar os seus planos, a Peugeot será mais uma de entre as várias fabricantes que já escolheram o caminho "by-wire".