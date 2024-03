Nothing Phone (2a): Porque devemos comprar este smartphone?

A Nothing, empresa fundada por Carl Pei em 2020, cofundador da OnePlus, já nos tem habituado a equipamentos de elevada qualidade com preços bastante simpáticos. Será que o Phone (2a) também segue esta tendência?

Como já referimos, entre as várias marcas que usam Android como sistema operativo, a Nothing é uma das que se tem destacado bastante pelos seus smartphones "transparentes" e com a interface Glyph. O Phone (2a) não é exceção, destacando-se a elegância do design, mas também o preço. Por apenas 399€ os utilizadores podem ter um bom smartphone, havendo também uma versão por 349€.

Quando abrimos a caixa e tiramos o smartphone, que é bastante leve (190 grs), uma das coisas que salta à vista é a traseira do equipamento, pois é diferente dos seus antecessores.

Com o Phone (2a) a Nothing refinou a traseira e até as câmaras passaram para o centro. Com o posicionamento na horizontal, parece que o smartphone tem "olhos" (eh eh eh). Mas o smartphone está muito bonito.

Outro pormenor interessante é a moldura do smartphone que é baça e não escorregadia, o que garante segurança quando o agarramos.

Phone (2a) em um minuto...

O Phone (2a) é um smartphone Dual SIM, com um ecrã AMOLED de 6,7" (resolução de 1084 x 2412 (394 ppp), com proteção Corning Gorilla Glass 5 e o lettering do smartphone é disruptivo, à imagem da marca da empresa. O brilho máximo do display é de 1300 nits (700 nominal). O refresh rate (taxa de atualização) máximo é de 120Hz.

No que diz respeito ao processador, este equipamento vem com um Mediatek Dimensity 7200 Pro (4 nm) que é Octa-core (2x2.8 GHz Cortex-A715 & 6x 2.0 Cortex-A510) e o SoC vem com a GPU Mali-G610 MC4.

Em termos de sistema operativo, o Phone (2a) vem com o Android 14, Nothing OS 2.5 e claro, traz a interface Glyph como os seus antecessores.

Ao nível de câmaras, como referido, existem duas traseiras: uma de 50 MP, f/1.9, (wide), 1/1.56", PDAF, OIS e outra de 50 MP, f/2.2, 114˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm. A câmara frontal (selfie câmara) é de 32 MP, f/2.2, (wide), 1/2.74".

Relativamente a sensores, destaque para o sensor de impressão digital embutido no ecrã (que é super rápido). Vem também com acelerómetro, sensor de proximidade, giroscópio e bússola.

No que diz respeito a comunicações, este novo modelo da Nothing traz suporte para Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 e NFC 360º.

A bateria é de 5000 mAh tem capacidade de carga rápida a 45 W. Não tem suporte para carregamento sem fios, pois basta ver pela parte traseira que não encontramos qualquer tipo de bobina. Ainda, segundo a Nothing, a bateria consegue manter 90% da sua capacidade até 1000 ciclos de carga. A autonomia do smartphone pode chegar aos 2 dias.

Resumo das Especificações

Ecrã AMOLED de 6,7" (taxa de atualização de 120 Hz) e pico de brilho de 1.300 nits

Soc Dimensity 7200 Pro da MediaTek

Câmara traseira de 50 MP / Câmara frontal de 32 MP

Sistema operativo: Nothing oS 2.5 (baseado no Android 14)

12 GB de RAM

3 anos de atualizações e 4 de updates de segurança

15 novas funções da Interface Glyph

Câmaras

Verdade seja dita! Hoje em dia os smartphones resumem-se, em muito, ao sistema de câmaras que oferecem. O Nothing Phone (2a) vem com duas traseiras de 50 MP. Do que testamos, não há "gap" no momento em que tiramos a foto para apanhar aquilo que pretendemos. No ecrã a qualidade de imagem surpreende muito pela positiva, pois há um realce das cores.

Estão disponíveis as funções:

Câmara lenta

Vídeo (com suporte para 4k)

Foto

Retrato

Time-Lapse

Panorama

E até um modo "especialista", mais avançado e profissional de fotografia

Ao nível da câmara frontal, que é de 32 MP também o resultado final é muito bom. De lembrar que este é um smartphone de gama média, mas as especificações são quase Premium.

Em conclusão...

O Nothing Phone (2a) é provavelmente o smartphone mais bonito da marca. Testamos a versão em preto, mas, pelas fotos, a versão em branco também nos parece muito elegante. No geral, tendo em conta o preço, o Nothing Phone (2a) é sem dúvida uma ótima escolha. Traz tecnologia recente, é bastante leve, é rápido, tem boas câmaras e ainda a interface Glyph que apresentaremos em pormenor num próximo artigo.

Destaque também para a capacidade da bateria e a autonomia que pode chegar aos 2 dias. Surpreendeu-nos muito a qualidade do ecrã.

O Phone (2a) está disponível em três cores e em 2 modelos: