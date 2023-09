Julgamento de Donald Trump será transmitido em direto no YouTube

A imprensa não está a deixar o caso passar despercebido e, conforme já deve ter visto, Donald Trump será julgado, pelos confrontos que, alegadamente, incentivou, em 2020. Para os mais curiosos, nada temam, pois o processo será transmitido através do YouTube, em direto.

O antigo presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, prepara-se para ser julgado, na Geórgia, pelos eventos que sucederam às eleições presidenciais americanas, em 2020.

Depois de se ter entregado às autoridades, enfrenta, agora, um julgamento que poderá rivalizar em popularidade com o processo que virou as atenções para Johnny Depp e Amber Heard.

Desta vez, os holofotes estarão sobre Donald Trump, uma vez que, segundo a rede de notícias WSB-TV, o julgamento será transmitido através do YouTube.

De acordo com o espírito de transparência [...], temos transmitido em direto todos os nossos principais procedimentos num canal do YouTube fornecido pelo condado de Fulton. E o nosso plano era fazer o mesmo com este caso. Portanto, haverá sempre uma transmissão no YouTube.