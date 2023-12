Estudante chinês compra sistema de mineração avaliado em mais de US$ 6 milhões

Embora já não seja tão frequente como em anos anteriores, volta e meia continuam a surgir notícias sobre a extração das moedas digitais. E as informações mais recentes indicam que um estudante chinês em Nova Iorque comprou um sistema de mineração de criptomoedas avaliado em mais de 6 milhões de dólares.

Durante a pandemia da COVID-19 houve um incremento na popularidade e interesse pelo segmento das moedas digitais. Nessa altura praticamente todos os dias eram descobertos novos sistemas de mineração e alguns bem insólitos. Mas com as alterações na extração de algumas moedas, estas notícias foram ficando cada vez mais escassas... embora continuem a surgir pontualmente algumas que ainda nos espantam.

Estudante chinês tem sistema de mineração de 6 milhões de dólares

De acordo com as mais recentes informações, um estudante chinês em Nova Iorque tem um sistema de mineração de criptomoedas que foi avaliado em mais de 6 milhões de dólares. O caso foi descoberto recentemente e esse foi o valor que o jovem Jerry Yu, estudante da Universidade de Nova Iorque, pagou pela "Crypto Farm". Mais concretamente, o sistema custou a Yu 6,3 mil milhões de dólares.

Curiosamente, os detalhes mostram que o jovem chinês de 23 anos comprou este sistema, que está localizado no Texas, também com criptomoedas, com a moeda Tether. Os dados atuais mostram que 1 Tether equivale a 1 dólar, embora varie constantemente.

As notícias referem ainda que Jerry decidiu pagar a compra com criptomoedas, através da sua empresa BitRush, porque os fundos vieram da China e, desta forma, o estudante conseguiu evitar o escrutínio da lei.

Mas foi 'sol de pouca dura' pois segundo os empreiteiros da empresa Crypton Mining Solutions, com sede no Texas, a BitRush recusou-se a pagar pelo trabalho elétrico e hidráulico o que fez com que as operações fossem suspensas até que o trabalho fosse pago. Tal levou a processos contra o Jerry Yu, os quais escrutinaram mais a fundo o estudante e a empresa BitRush, levendo assim ao conhecimento do sistema de mineração pelas autoridades norte-americanas.

Já Jerry e o seu advogado dizem que estas ações judiciais por falta de pagamento são infundadas e que a empresa cumpriu com todas as leis.