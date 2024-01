E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Nesta semana que passou, experimentámos o novo Honor Magic V2 RSR, analisámos o Mini PC ZimaBlade, falámos do robô humanóide da BMW, da tecnologia Active Air Skirt da Hyundai, e muito mais.

Há uma mudança importante a caminho das fábricas e de outros locais de construção. A chegada dos robôs humanoides é iminente e estes vão assumir posições de destaque nestes cenários. A BMW é a mais recente a ter alguns destes robôs prontos para entrarem em ação numa das suas fábricas.

Com a chegada da realidade virtual, os utilizadores querem ir longe, sem sair do sítio. Por vezes... as coisas correm mal. A Disney tem uma solução muito interessante. HoloTile é o primeiro chão inteligente omnidirecional e multiutilizador do mundo.

A ideia não é nova, mas ganha cada vez mais força, com investigadores a olhar para a órbita da Terra como zona de aproveitamento para refletir a luz do Sol, usando refletores espaciais, dirigindo-a para a Terra, de forma a haver luz mesmo quando cai a noite ou amanhece. Será que faz sentido?

A Tesla tem estado a renovar os seus carros elétricos e o Model 3 é um dos que já teve acesso à novidade. Agora, uma nova mudança para este modelo está a ser preparada, para o Performance. Esta está a ser experimentada e até já foi apanhada a circular nas ruas.

Sim, houve uma mais uma bola de fogo a passar em Portugal! Nos últimos anos têm acontecido vários fenómenos "estranhos" no mundo. Um dos mais recentes foi novamente observado em Portugal, mais especificamente no sul do país. Mas afinal o que aconteceu?

A evolução dos elétricos não passa só pela maior bateria ou pelo motor mais eficiente. Há muitos aspetos no veículo que são de extrema importância para o desempenho geral. Como tal, a Hyundai Motor revelou agora a sua mais recente tecnologia para veículos elétricos, a Active Air Skirt. Esta nova "saia" vai trazer mais performance a alta velocidade, beneficiando o consumo de energia. Os vídeos são reveladores.

O ZimaBlade é um Mini PC com enormes capacidades mas bastante acessível, não só para desenvolver a aprendizagem de quem se está a iniciar no mundo dos serviços cloud, como também para quem pretende um mini-servidor muito abrangente e mais potente que, por exemplo, um Raspberry Pi 4. E desta vez, temos muitas placas de expansão para mostrar.

A Google prometera para o Pixel 8 atualizações constantes de funcionalidades e novidades. Este é um processo que a marca que manter ativo e por isso agora surge com o primeiro "drop feature" de 2024, trazendo atualizações que tornam o smartphone Pixel ainda mais útil e interessante.

A Honor acaba de anunciar a chegada do seu mais recente dobrável, o Magic V2. Este é um dos mais interessantes modelos deste segmento, mas tem uma particularidade, o modelo criado em parceria com a Porsche. O Pplware já teve acesso a este modelo de topo e mostra agora as primeiras impressões deste dobrável único.

Enquanto muitas organizações estão a pressionar para que os seus funcionários regressem aos escritórios, a Microsoft sugere que se experimente um novo tipo de trabalho "híbrido". A empresa anunciou o lançamento do Mesh, uma funcionalidade que permite que os avatares dos funcionários se reúnam no mesmo local, mesmo que as pessoas reais estejam em locais diferentes.

Dados divulgados pela Agência Nacional da China na semana passada revelaram que a capacidade de produção de energia elétrica solar do país cresceu uns impressionantes 55,2% em 2023. Os números destacam mais de 216 gigawatts (GW) de energia solar que a China construiu durante o ano.

O HomePod foi anunciado em 2017 e chegou ao mercado em 2018. Mais tarde, a Apple lançava em 2020 uma versão mini, da sua coluna inteligente. No passado ano de 2023, a versão mais recente do primeiro produto trouxe algumas novas funcionalidades. Contudo, em nenhuma destas apareceu um ecrã que a permitisse gerir com uma interface própria. Será que vem em 2024 o HomePod com ecrã tátil?