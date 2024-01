BMW também já tem robô humanoide prestes a começar a trabalhar numa fábrica

Há uma mudança importante a caminho das fábricas e de outros locais de construção. A chegada dos robôs humanoides é iminente e estes vão assumir posições de destaque nestes cenários. A BMW é a mais recente a ter alguns destes robôs prontos para entrarem em ação numa das suas fábricas.

O Figure 1 já consegue tirar cafés

A BMW dará em breve as boas-vindas a um novo robô na sua força de trabalho numa das suas fábricas. O robô em questão é o Figure 1,projetado e criado pela Figure e obteve grande sucesso aprendendo a realizar pequenos trabalhos, como fazer café. Em breve começará a trabalhar ao lado da força de trabalho da BMW para construir veículos automóveis.

A Figure revelou o primeiro dos seus robôs humanoides em outubro, gerando bastante interesse sobre os seus planos. Há alguns dias, a empresa deu sequência a essa estreia com um novo vídeo mostrando o Figure 1 a realizar uma das tarefas mais mundanas, ao preparar um café usando uma Keurig.

BMW terá novo funcionário na fábrica

A Figure revelou que o seu robô humanoide aprendeu a tirar um café numa Keurig apenas a assistir a vídeos. Destacou que foram necessárias apenas cerca de 10 horas de treino para realizar a tarefa. Além disso, o Figure 1 aprende como corrigir pequenos erros, ao mover a cápsula de café para encaixá-la corretamente na máquina.

Claro que, a grande novidade aqui é que este robô humanoide se vai juntar à força de trabalho na fábrica da BMW em Spartanburg. Os robôs já começaram o treino para a uma implementação gradual e devem juntar-se à força laboral neste ponto da marca nos próximos meses.

Este robô vai trazer uma ajuda essencial

O objetivo do robô da Figure, e de outros semelhantes, é tornar algumas tarefas nas fábricas mais autónomas. Isso vai permitir que os humanos presentes possam concentrar-se nas partes mais importantes do trabalho. Todos podem trabalhar juntos para criar um local de trabalho mais eficiente, e será interessante ver onde o Figure 1 se encaixa na força de trabalho da BMW daqui para frente.

As empresas ainda não anunciaram exatamente o que o Figure 1 fará nas linhas da fábrica da BMW. Aparentemente haverá muito mais trabalho envolvido do que as coisas que os cães-robôs da Boston Dynamic e outros robôs têm feito nos últimos anos. Este poderá ser o momento da mudança e de chegada de um futuro já esperado há muito.