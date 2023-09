Intel iniciou a produção em massa com máquinas EUV na Irlanda

Nunca como agora a indústria de chips foi tão necessária, dada a quantidade de equipamentos e novas tecnologias que têm surgido no mercado. Como tal, a Intel já mostrou que está bem acordada do seu longo sono e as últimas informações indicam que a gigante norte-americana já iniciou a produção em massa com as suas máquinas litográficas EUV na Irlanda.

Intel dá início à produção com máquinas EUV

Embora tenha passado alguns anos adormecida, a Intel está mais do que disposta a recuperar o tempo perdido e a mostrar à indústria que está mais viva do que nunca. Nesse sentido, de acordo com as mais recentes informações, a fabricante de chips disse nesta sexta-feira (29) que já iniciou a produção em grande volume usando para isso as máquinas de litografia EUV (Ultra Violeta Extrema). O feito aconteceu na sua fábrica de 18,5 mil milhões de dólares situada na Irlanda.

De acordo com a Reuters, as ferramentas EUA conseguem na teoria uma precisão suficiente para atingir o polegar de uma pessoa com um apontador de laser vindo da lua. Como tal, vão desenpenhar um papel fundamental no cumprimento da meta definida pela Intel no sentido de criar cinco gerações de tecnologia em apenas 4 anos, tal como referiu a empresa de Pal Gelsinger.

Com este novo rumo, a Intel mostra que está focada em recuperara a liderança na indústria de chips e também que se está a fortalecer para competir cada vez mais diretamente com a atual líder Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC).

Em conunicado, Ann Kelleher, diretora geral de desenvolvimento de tecnologia da Intel, disse que "este é um marco para a Intel e para a indústria de semicondutores como um todo. A transferência da tecnologia de processo Intel 4 para a produção de alto volume na Irlanda é um passo gigantesco para permitir a produção de ponta na Europa".

Tal como sabemos, as máquinas litográficas EUV são fabricadas pela holandesa ASML. São tão grandes como um autocarro e custam cerca de 150 milhões de dólares cada uma.