CEO do X, Linda Yaccarino, participou esta semana na conferência Code 2023 da Vox Media e foi questionada sobre a controvérsia em torno do antigo Twitter, desde que a empresa foi adquirida por Elon Musk no ano passado. Em determinada altura, Yaccarino mostrou o ecrã inicial do seu smartphone e foi nesse momento que as câmaras fotografaram uma evidência. A app X não está na preferência da mulher forte da rede social de Musk.

X não merece a montra do iPhone?

Sim, no iPhone, logo no primeiro ecrã, como foi observado por muitas pessoas, está a app Mensagens, está o FaceTime, o Calendário, a Carteira, o Instagram, o Facebook, o Gmail, a app Fotografia e... não, o X não está.

Esta foi a conclusão retirada da imagem captada quando Yaccarino exibiu o seu iPhone desbloqueado durante a conferência Code 2023 para dizer ao público o que X deveria representar. Mas o que Yaccarino realmente mostrou foi que a aplicação X não está na primeira página do ecrã inicial do iPhone.

Claro, não quer dizer que ela não o tenha na segunda página ou na app Biblioteca de aplicações, mas não deixa de ser irónico que a app não seja uma prioridade para si quando abre o smartphone.

Também foi notado que a responsável da rede social tem na Dock do iOS a app Definições. Curioso que nos ícones rápidos seja uma ferramenta de personalização e gestão do sistema operativo.

Durante a entrevista, a CEO do X parecia agitada com as questões e tinha pausas para pensar bem no que ia dizer. No entanto, um ponto fundamental sublinhado diversas vezes foi o da liberdade de expressão.

Tudo o que passa no X passa pelos olhos de Elon Musk, como ela própria referiu.