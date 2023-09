CEO do Twitter/X afirma que a plataforma será rentável em 2024. Mas não parece…

De acordo com a CEO do X, Linda Yaccarino, a empresa anteriormente conhecida como Twitter será rentável no início de 2024.

"No início de 2024 estaremos a ter lucro" - Yaccarino

Agora que mergulhei no negócio e temos uma boa visão do que é previsível, o que está para vir é que parece que no início de 2024 estaremos a ter lucro.

Disse Yaccarino no palco da Code Conference.

É uma grande declaração para uma empresa que não teve lucros anuais nos seus primeiros 13 anos e que tem lutado para manter a rentabilidade desde então - quanto mais para uma empresa que foi comprada por Elon Musk há apenas um ano.

Mas estes comentários são coerentes com as declarações anteriores de Yaccarino nos poucos meses desde que se tornou CEO. Em agosto, disse que o X estava "muito perto do ponto de equilíbrio" em termos de taxa de execução operacional. Em julho, afirmou que a utilização do X estava num máximo histórico.

Yaccarino disse no palco que "90% dos 100 maiores anunciantes regressaram à plataforma só nas últimas 12 semanas".

Os downloads do X caíram 30%

O X também reduziu as suas despesas, diminuindo o número de funcionários de 8.000 para cerca de 1.500. Além disso, os funcionários despedidos ainda não receberam indemnizações. O X está também a ser alvo de vários processos judiciais por não pagar a renda de escritórios em vários países.

Yaccarino acrescentou que o tempo que os utilizadores passam no X aumentou desde junho. Mas a entrevistadora, Julia Boorstin, da CNBC, contestou essas afirmações sobre o envolvimento dos utilizadores, apontando para dados da empresa de análise de aplicações Apptopia.

Embora Boorstin não tenha citado as estatísticas específicas no palco, a Apptopia informou recentemente que os downloads do X caíram 30% nos dois meses após a mudança de marca do Twitter. A Apptopia também comunicou uma diminuição do tráfego Web para o X e um menor número de utilizadores.

Na altura em que Boorstin perguntou sobre os utilizadores ativos diários, o clima entre as duas intensificou. Yaccarino subiu ao palco já na defensiva, pois a Code Conference adicionou uma entrevista com o ex-diretor de confiança e segurança do Twitter, Yoel Roth, aos eventos do dia no último minuto. Embora Musk gostasse de Roth no início de seu mandato no Twitter, Roth acabou por deixar a empresa e foi alvo de sérias ameaças e perseguição, o que Musk não teve pouca participação.

Quando questionado sobre o conselho que daria a Yaccarino, Roth tinha mais a dizer sobre a sua própria segurança pessoal do que sobre a sua gestão do X. Disse que ficou surpreendido com um perfil recente de Yaccarino, no qual ela se abriu sobre os ataques online que sofreu no seu novo cargo.

Ninguém deveria ter de passar por isso. Nem um diretor executivo, nem um jornalista, nem eu. Nem ninguém.... Olha o que o teu chefe me fez.

Disse, referindo-se ao papel de Musk na sua perseguição, que se tornou tão extrema que teve de se esconder.

Aconteceu-me a mim. Aconteceu depois de ele me ter elogiado publicamente. Aconteceu depois de eu não o ter atacado. Não ataquei a empresa. Saí discretamente.

Disse Roth, dirigindo-se depois diretamente a Yaccarino. "Para aqueles que amas, devias estar preocupada. Gostava de ter estado mais preocupado".

