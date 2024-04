Tende para a direita ou esquerda? Modelo de IA pode prever a posição política das pessoas

Aos poucos, vamos conhecendo modelos de Inteligência Artificial (IA) surpreendentes, que prometem capacidades curiosas. Este, por exemplo, pode prever a posição política das pessoas.

Um novo estudo mostra que os sistemas de IA podem antecipar corretamente as opiniões políticas de um indivíduo. As convicções políticas podem ser previstas, analisando imagens de um rosto sem expressão. A investigação foi publicada na American Psychologist.

De acordo com Michal Kosinski, o principal autor do estudo, que falou com a Fox News Digital, a investigação contou com 591 participantes.

Primeiro, os participantes foram convidados a responder a perguntas sobre as suas filosofias políticas. Depois, um algoritmo de aprendizagem automática extraiu aquilo a que Kosinski chamou uma "impressão digital" numérica a partir de uma fotografia do rosto dos participantes.

Entretanto, uma base de dados com as suas respostas ao inquérito foi comparada com estes dados, permitindo prever com precisão as suas opiniões políticas.

Os investigadores descobriram que o algoritmo de reconhecimento facial podia prever a tendência política. Apesar de pequena, a correlação detetada foi estatisticamente significativa e revelou que, além da idade, género e etnia, certos traços faciais estáveis podem estar associados a convicções políticas.

De acordo com o estudo, a tecnologia avalia diferentes características do rosto, como o contorno das maçãs do rosto, a curva da linha do maxilar e a distância entre os olhos, utilizando algoritmos para identificar pessoas em fotografias ou vídeos.

Estas medições são convertidas numa assinatura facial, numa fórmula matemática, que, por sua vez, pode ser utilizada para sistemas de segurança e desbloqueio de telemóveis, por exemplo.

Porém, o novo estudo mostra que a tecnologia de reconhecimento facial está a ser cada vez mais utilizada nos setores público e privado, aumentando a perspetiva de vir a ser utilizada para outras tarefas que não a identificação, como a previsão de tendências políticas ou outras características pessoais.

