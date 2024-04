Stellar Blade recebe 2º vídeo de Behind the Scenes

É um dos grandes jogos do momento, ou pelo menos um dos que mais expetativas está a gerar. Stellar Blade continua a navegar de vento em popa rumo ao seu lançamento e recebeu recentemente o segundo vídeo de Behind the Scenes. Venham ver...

O lançamento de Stellar Blade é já amanhã e a Sony, em parceria com os estúdios coreanos Shift Up, encontram-se a preparar tudo ao mínimo detalhe.

De forma a aguçar ainda mais o apetite deste jogo de ação futurista, foi revelado um novo vídeo acerca dos bastidores, da produção do jogo. Venham ver que é interessante.

"Há 30 anos que faço jogos. Foi sempre um sonho para mim fazer este tipo de jogos. Stellar Blade foi influenciado por vários países, mas sobretudo a Coreia", começou por afirmar e se interrogar Kim Hyung Tae, CEO, Director e Art Director e Writer da Shift Up, acrescentando que "a Coreia se desenvolveu muito ao longo dos anos com estruturas que tinham passado por ciclos de construção de degradação" e que "ver esses edifícios a ruir" lhe deu uma "sensação pós-apocalíptica". "Queria captar este charme especial em Stellar Blade", rematou, antes de falar de uma cidade que há no jogo chamada Xion, um local parado no tempo e a última cidade da humanidade na Terra.

Stellar Blade, que atingiu recentemente a fase Gold, o que significa que o seu processo de desenvolvimento está terminado, chega em exclusivo à PlayStation 5 amanhã. O jogo, que já está disponível para reserva, tanto nos pontos de venda habituais, como na PlayStation Store, conta com uma demo gratuita, que está disponível na PlayStation Store.

De recordar que em Stellar Blade o futuro da humanidade está na extremidade de uma espada. Destruído por criaturas bizarras, o planeta Terra foi abandonado, sobrevivendo apenas uma raça humana dizimada, refugiada numa Colónia espacial. Aqui, após partir da Colónia, a guerreira Eve aterra num planeta desolado, com apenas uma missão: salvar a humanidade ao resgatar a Terra dos NA:tives, uma força maligna que devastou o planeta.

Mas enquanto EVE começa a atacar os NA:tive e a juntar as peças do puzzle que é o mistério do passado enquanto explora as ruínas da civilização humana, descobre que a sua missão está longe de ser simples, já que nem tudo o que parece é. Cabe aos jogadores ajudar a salvar a humanidade da extinção numa aventura cheia de combates frenéticos, bosses épicos e muita emoção na ponta da espada.

Além disto, é de realçar que Stellar Blade oferece uma experiência visual impressionante, e que nele os jogadores poderão explorar um mundo pós-apocalíptico desenhado ao mínimo detalhe, combinando beleza e terror para criar efeitos espetaculares. Tudo com as capacidades impressionantes da PlayStation 5.

Stellar Blade chega em exclusivo à PlayStation 5 amanhã.