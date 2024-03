Ghost of Tsushima prepara-se para chegar ao PC

Ghost of Tsushima, que experimentámos aqui, está quase a chegar ao PC. A data de lançamento já é conhecida e vem recheada de melhorias e novidades. Venham ver.

O fantástico Ghost of Tsushima, que tivemos o prazer de experimentar aqui, na altura para Playstation 4, encontra-se prestes a chegar ao PC.

Dessa forma, jogadores de PC poderão experimentar na primeira pessoa a história de Jin Sakai, o último Samurai de Tsushima na libertação da ilha da invasão mongol.

A edição a ser disponibilizada para PC, segundo a Sony Interactive Entertainment será a Ghost of Tsushima Director's Cut, ou seja, a edição mais completa do jogo desenvolvido pela Sucker Punch. O jogo estará disponível para PC, tanto no Steam como na Epic Games Store, a partir do próximo dia 16 de Maio. Incluirá todos os extras da edição original, além da expansão Iki Island e o modo Legends.

Ghost of Tsushima, que superou os 2,4 milhões de exemplares vendidos nos primeiros três meses, apresenta uma aventura inspirada na primeira vaga invasora da Mongólia ao Japão no século XIII cujo protagonista, Jin Sakai, deverá enfrentar o dilema de abandonar o caminho do samurai para salvar o seu povo.

Esta Director's Cut de Ghost of Tsushima , para PC, será compatível com monitores ultrawide, pelo que os jogadores poderão contemplar o extenso mundo com um campo de visão cinematográfico. O jogo estará totalmente otimizado para resoluções 21:9 e 32:9, admitindo 48:9 numa configuração com até três monitores. Além disso, integrará as últimas tecnologias para melhorar o desempenho: NVIDIA DLSS 3 e AMD FSR 3, com opções de upscaling e geração de fotogramas. Também é compatível com Intel XeSS e, se o hardware tiver capacidade, o jogador poderá utilizar NVIDIA DLAA ou AA nativo de FSR 3 para melhorar ainda mais a qualidade da imagem.

Adicionalmente, o título é compatível com o comando DualSense pelo que os jogadores poderão aproveitar a tecnologia háptica e os gatilhos adaptativos para usufruírem de uma experiência imersiva.

Ghost of Tsushima Director's Cut já está disponível para reserva no Steam e na Epic Games Store. Ao reservarem o jogo, os jogadores desbloquearão de forma antecipada os seguintes bónus quando o jogo for colocado à venda a 16 de Maio: