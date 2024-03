Apple explora parceria com a Google para adicionar funcionalidades Gemini nos iPhones

A Apple está a tentar fazer um mega acordo com a Google para aproveitar o modelo Gemini AI para funcionalidades no iPhone. Isto colocará a Google numa posição de liderança, uma vez que a empresa já tem um acordo com a Apple como motor de pesquisa preferido para o Safari nos iPhones.

A Bloomberg citou pessoas familiarizadas com o assunto e disse que a Apple está a procurar licenciar a tecnologia de IA da Google para introduzir funcionalidades alimentadas por IA nas atualizações do iOS ainda este ano. Além disso, a empresa também manteve discussões com a OpenAI para potencialmente usar modelos GPT, disse a fonte.

Há uma pressão enorme sobre a Apple para alcançar os concorrentes no campo da IA, como OpenAI, Microsoft, Anthropic e até mesmo a Google. Em fevereiro, o CEO da Apple, Tim Cook, disse que a empresa apresentará as funcionalidades da Gen-AI "ainda este ano".

As listas de empregos da empresa no ano passado sugeriram que a Apple está a trabalhar em várias ferramentas internas e externas alimentadas por IA generativa. No entanto, as conversas sobre o aproveitamento da tecnologia de IA de terceiros mostram que a Apple não progrediu como esperado nos seus próprios esforços de IA.

Apple poderá alimentar as funcionalidades já no iOS 18

Os próprios modelos da Apple podem alimentar algumas das funcionalidades do dispositivo na próxima atualização do software iOS 18 - que deve ser anunciada na Worldwide Developer Conference (WWDC) historicamente realizada em junho. No entanto, a empresa está a explorar uma parceria com um fornecedor externo para casos de utilização de IA generativa, como a criação de imagens e a ajuda aos utilizadores na escrita.

No mês passado, a Google teve de suspender a sua funcionalidade de geração de imagens depois de o modelo ter criado imagens com imprecisões históricas. Mais tarde, o diretor executivo da Google, Sundar Pichai, afirmou que as respostas do Gemini eram "completamente inaceitáveis".

Na semana passada, a Google disse que estava a bloquear as consultas relacionadas com as eleições no Gemini em todo o mundo. A gigante tem uma vantagem no lançamento de funcionalidades relacionadas com os smartphones. No início deste ano, a empresa fez uma parceria com a Samsung para introduzir funcionalidades de IA com tecnologia Gemini na série de dispositivos Galaxy S24. A Google também lançou essas funcionalidades na sua própria linha de smartphones Pixel.

