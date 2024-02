Elon Musk diz lutar contra as alterações climáticas. E os 441 voos privados em 2023?

Elon Musk não deixa ninguém indiferente, com haters e admiradores bastante convictos. Ninguém pode negar a sua extraordinária capacidade de trabalho ao dirigir 6 empresas líderes em setores tão diferentes. Mas por vezes, pode ser incoerente... Apesar de ter fundado a Tesla para lutar contra as alterações climáticas, no ano passado fez 441 voos em jatos privados.

O multimilionário sul-africano, líder da SpaceX, Tesla, Solar City, The Boring Company, xAI e a rede social X, afirmou em várias ocasiões que uma das razões pelas quais fundou empresas como a Tesla e a Solar City foi para travar o impacto negativo dos combustíveis fósseis nas alterações climáticas.

No entanto, gerir as suas 6 empresas, com sedes e centros de operações espalhados por todos os Estados Unidos, complica a sua logística diária e obriga-o a uma grave contradição: utilizar os seus jatos privados para se deslocar.

Os jatos privados de Elon Musk fizeram 441 voos em 2023. Pode parecer muito, mas na realidade Elon Musk reduziu a sua atividade. Em 2022, os seus aviões registaram 739 voos com um total de 1865 horas de voo, o que equivale a passar 77,7 dias a voar. O multimilionário fez 134 voos com um único avião.

Os seus jatos privados não são elétricos como os carros

Elon Musk tem dois jatos privados registados na empresa Falcon Landing LLC, ligada à rede de negócios do magnata. Os dois jatos privados têm um valor total de mais de 100 milhões de dólares. Estamos a falar de um Gulfstream G650ER e de um G550.

É possível que a utilização que fez destes dois aviões seja uma das razões que o levou a encomendar um novo Gulfstream G700 que substituiria o Gulfstream G650ER, operacional desde 2016, igualando a autonomia de voo de mais de 14 mil quilómetros, mas acrescentando interiores mais espaçosos e capacidade para até 14 passageiros em até quatro espaços separados.

Durante 2023, os jatos privados de Elon Musk registaram 1161 horas de voo, de acordo com os registos da base de dados ADS-B, que recolhe a informação sobre a localização GPS e a altitude da aeronave.

Os voos mais comuns nos registos destes jatos privados são os que ligam diferentes aeroportos entre os estados da Califórnia e do Texas, com cada voo a durar cerca de duas horas e meia. Estes voos ligam as sedes do X e da SpaceX na Califórnia, com a base de lançamento da SpaceX e a sede da Tesla na gigafactory do Texas. Estes voos efetuam-se, pelo menos, duas a três vezes por semana.

Em média, cada um destes voos consome cerca de 4800 quilos de combustível, custando em média 9000 dólares e emitindo 17 toneladas de CO2 para a atmosfera. Isto resulta em cerca de 107 toneladas de emissões de CO2 para a atmosfera por semana e no consumo de cerca de 28.800 quilos de combustível. As emissões de CO2 geradas por estes voos poderiam encher 50 piscinas olímpicas por semana.

Devido a necessidades operacionais, como estacionamento, é comum que estes aviões efetuem voos curtos entre aeroportos próximos que, apesar de muitas vezes durarem apenas 5 ou 10 minutos, implicam um custo para o ambiente, uma vez que um voo deste tipo equivale à quantidade média de CO2 emitida por um carro pequeno num ano inteiro.

