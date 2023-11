Falar de alterações climáticas a bordo de um jato privado, Bill Gates?

Desde que Bill Gates deixou a direção da Microsoft nas mãos de Steve Ballmer, tem dedicado todo o seu tempo a projetos de filantropia relacionados com a educação e o desenvolvimento das zonas mais pobres do mundo e à procura de soluções inovadoras para as alterações climáticas. No entanto, isto esbarra com a dura realidade.

Durante uma visita ao Quénia, Bill Gates deu uma entrevista em que se interrogava sobre o compromisso entre viajar num jato privado e promover a redução do impacto ambiental.

A resposta de Bill Gates a uma pergunta tão direta não ficou atrás. O bilionário respondeu que "não fazia parte do problema" e continuou a sua resposta:

Contribuo financiando a Climeworks para fazer a captura direta de CO2 do ar que excede em muito a pegada de carbono da minha família e gasto milhares de milhões de dólares em inovação climática.

A Climeworks é uma empresa que utiliza um sofisticado sistema de filtragem de ar poluído para "purificar" o ar na atmosfera e compensar a poluição gerada pela atividade empresarial ou, no seu caso, pelos voos em jatos privados.

O modelo da Climaworks baseia-se na mesma dinâmica da compra de quotas de emissão entre países, que permite aos países mais poluentes pagar aos menos poluentes pelas suas quotas de emissão. Um sistema que claramente não está a funcionar para reduzir as emissões de CO2 na atmosfera.

Bill Gates já falou sobre a sua preferência pelo jato privado

Gates nunca escondeu a sua preferência pelo jato privado como forma rápida de dar a volta ao mundo e até já falou abertamente sobre isso nas conversas regulares do bilionário com os utilizadores do Reddit no passado.

Sinto-me confortável com a ideia de que, não só não faço parte do problema ao pagar compensações, como também, através dos milhares de milhões que o meu grupo de energia inovadora está a gastar, faço parte da solução.

Disse Gates ao entrevistador.

Bill Gates está consciente de que o jato privado não é o meio de transporte mais sustentável mas acredita que os fins justificam os meios.

Warren Buffett chamou ao meu avião "Indefensável". Chego a muitos sítios para trabalhar para a Fundação que não conseguiria chegar sem ele.

O fundador da Microsoft tenta compensar as suas viagens de avião com iniciativas como a proposta pela Breakthrough Energy Coalition, que tem como objetivo envolver os países no desenvolvimento de energias limpas.

