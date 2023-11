O “rei da criptografia” foi considerado culpado e pode passar décadas na prisão

Sam Bankman-Fried é o fundador e ex-CEO da exchange de criptomoedas FTX e que levou a cabo um enorme golpe financeiro ao roubar milhões aos utilizadores da plataforma. Agora o "rei da criptografia" foi julgado e considerado culpado, podendo enfrentar várias décadas na prisão.

Sam Bankman-Fried considerado culpado por fraude

Depois de ter sido detido nas Bahamas, o julgamento do fundador da FTX começou no início do mês de outubro em Nova Iorque e nos últimos dias o tribunal chegou a uma conclusão. Após menos de cinco horas de deliberações do júri, Sam Bankman-Fried foi então considerado culpado pelos crimes de fraude e lavagem de dinheiro.

O júri considerou o ex-CEO da exchange de criptomoedas culpado por mentir aos investidores e credores acerca do estado financeiro da FTX, concordando assim com as sete acusações de fraude e lavagem de dinheiro nas quais Bankman sempre se declarou inocente.

Segundo as informações, Sam Bankman-Fried será formalmente condenado no dia 28 de março de 2024 e pode então passar várias décadas na prisão. Cada uma das cinco das acusações englobam uma pena máxima de prisão de 20 anos e outras duas podem chegar aos 10 anos. Feitas as coisas, o fundador da FTX pode ter uma pena total de 110 anos, embora tal seja improvável. Mas certamente que passará vários anos atrás das grades.

Após o veredicto, o procurador dos Estados Unidos, Damian Williams, disse que "Sam Bankman-Fried perpetrou uma das maiores fraudes financeiras da história americana: um esquema multibilionário projetado para o tornar no rei da criptografia. Este caso sempre foi sobre mentira, fraude e roubo, e não temos paciência para isso".

Já o advogado de Sam Bankman-Fried, Mark Cohen, afirmou que "respeitamos a decisão do júri. Mas estamos muito decepcionados com o resultado. O Sr. Bankman-Fried mantém a sua inocência e continuará a lutar vigorosamente contra as acusações".

O julgamento contou com várias partes diferentes e nele estiveram presentes ex-colegas e amigos do acusado que testemunharam contra aquele que é considerado por muitos como o "rei da criptografia". Na passada sexta-feira (3), Bankman foi chamado a testemunhar onde, curiosamente, disse que não sabia "basicamente nada" sobre criptomoedas e não tinha "absolutamente nenhuma ideia de como elas funcionavam... só sabia que eram coisas que se poderiam negociar".

Bankman-Fried poderá ainda enfrentar um segundo julgamento por outras acusações e o juiz solicitou aos procuradores que confirmassem essa hipótese até fevereiro de 2024, antes da sua sentença.