Fundador da FTX julgado por ter roubado milhÃµes de dÃ³lares aos utilizadores

Muito se tem falado da polémica da exchange de criptomoedas FTX, depois do golpe financeiro que sofreu. E as mais recentes informações mostram que o seu fundador e ex-CEO, Sam Bankman-Fried, começou a ser julgado por ter roubado milhões aos utilizadores da plataforma.

Se há poucos anos as criptomoedas eram vistas como uma espécie de salvação do sistema financeiro, atualmente são consideradas como um patinho feio do mundo tecnológico. Para além da enorme desvalorização que estas moedas digitais sofreram, as notícias sobre golpes e roubos que envolvem este setor não têm ajudado em nada a manter a sua credibilidade.

Fundador da FTX vai a julgamento por roubar milhões aos utilizadores

De acordo com as recentes informações da Reuters, o fundador e ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, começou a ser julgado no âmbito da acusação de ter roubar vários milhões de dólares aos clientes e utilizadores da sua exchange de criptomoedas. O julgamento teve início nesta terça-feira (03), quase um ano depois das notícias sobre o colapso da empresa.

A procuradoria de Manhattan diz que o ex-CEO de 31 anos desviou dinheiros dos clientes da FTX desde que a plataforma foi fundada em 2019 até à sua falência, em novembro de 2022. A acusação adianta que este golpe de Sam Bankman-Fried teve como objetivo sustentar o seu fundo Alameda Research, comprar propriedades de luxo e doar mais de 100 milhões de dólares a candidatos políticos dos Estados Unidos da América.

Por sua vez, o fundador declara-se inocente das sete acusações e negou o roubo, embora tenha reconhecido que teve uma gestão de risco inadequada.

Numa primeira fase deste julgamento, é escolhido o júri composto por 12 membros que, em última instância, avaliará as narrativas e decidirá se condena ou não Bankman-Fried. O julgamento vai durar até 6 semanas e vai contar com o depoimento de 3 ex-membros ligados a Bankman-Fried que se declararam culpados das acusações de fraude e concordaram em cooperar com a procuradoria dos EUA.

Já os advogados do ex-CEO dizem que têm planos para por em causa a credibilidade destas testemunhas, uma vez que alegam que as mesmas apenas estão motivadas em acusar Bankman para conseguirem uma sentença menor.

Para já, o fundador da FTX encontra-se detido no Centro de Detenção Metropolitano no Brooklyn desde o dia 11 de agosto, depois que o juiz descobriu que ele possivelmente se havia envolvido numa situação de adulteração de testemunhas.