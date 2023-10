Hoje, todos os telemóveis nos EUA vão emitir um alerta de emergência

O governo dos Estados Unidos da América (EUA) alertou que, hoje, vai testar dois sistemas de alerta e emergência, fazendo tocar todos os telemóveis do país equipados com sistema wireless.

Hoje, quarta-feira, por volta das 14h20 locais, a Federal Communications Commission e a Federal Emergency Management Agency dos EUA vão testar os seus sistemas de alerta e aviso de emergência.

O governo alertou que o teste será de cariz nacional e servirá para experimentar um novo sistema de alerta (em inglês, EAS) e um sistema de emergência via wireless (em inglês, WEA).

O primeiro tem o objetivo de enviar mensagens de alerta a órgãos de comunicação, e o segundo pretende deixar avisos de emergência em todos os telemóveis equipados com wireless.

É o sétimo teste EAS nacional e o segundo teste de envio para todos os telemóveis nos EUA.

EUA testam sistema de alerta para avisos e emergências

Os testes serão enviados em inglês ou espanhol, dependendo do idioma configurado no telemóvel. Durante cerca de 30 minutos, os avisos enviados para os telemóveis serão “acompanhados por um toque e vibração únicos”, por forma a torná-los o mais acessíveis possível, e informarão: "Isto é um teste do sistema nacional de alerta de emergência wireless. Nenhuma ação é necessária."

Por sua vez, os alertas enviados para as televisões e rádios terão a duração de um minuto e indicarão o seguinte:

Isto é um teste nacional do sistema de alerta de emergência, emitido pela Federal Emergency Management Agency, cobrindo os EUA das 14h20 às 14h50, ET. Isto é apenas um teste. Nenhuma ação é exigida por parte do público.

Se a meteorologia não estiver a favor, o teste será adiado para o dia 11 de outubro.

Apesar de hoje se tratar apenas de um teste, o sistema existe para alertar a população para as seguintes situações:

Alertas AMBER para crises de rapto de crianças;

Alertas da Casa Branca em caso de emergências nacionais;

Alertas de condições meteorológicas extremas e desastres naturais do Serviço Meteorológico Nacional, como inundações repentinas, tornados, tsunamis, tempestades severas, furacões, tufões, tempestades, ventos extremos, tempestades de poeira e rajadas de neve;

Atiradores ativos;

Desastres provocados pelo Homem;

Blue Alerts para quando são atacados polícias;

Outras emergências ameaçadoras.

As mensagens WEA não são afetadas pelo congestionamento da rede.

De acordo com a Federal Emergency Management Agency, "objetivo do teste do dia 4 de outubro é assegurar que estes sistemas continuam a ser eficazes no alerta público acerca de emergências, especialmente nas de nível nacional".

Este tipo de iniciativa não é inédito, considerando que os EUA realizaram um evento semelhante em 2021 e em 2011, e o Reino Unido levou a cabo um teste semelhante este ano, no dia 23 de abril.