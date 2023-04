Teste para um novo sistema de aviso de emergência fará soar milhões de telemóveis no Reino Unido

No final deste mês de abril, o Reino Unido vai testar um novo sistema de avisos de emergência, a nível nacional, com um alarme que durará 10 segundos.

O Reino Unido marcou para o dia 23 de abril o teste, a nível nacional, do seu novo serviço de aviso de emergência. Às 15 horas, durante 10 segundos, os telemóveis de todo o país receberão uma mensagem, juntamente com vibração e som - que soará, ainda que os telemóveis estejam em silêncio.

Aquando da mensagem, as pessoas precisarão apenas de tocar no "OK" ou ignorar a notificação, como se de qualquer outra se tratasse.

No futuro, segundo explicou o governo, o aviso servirá para "emergências de risco de vida", como fenómenos meteorológicos extremos, desde incêndios a inundações. No entanto, o objetivo é que apenas seja enviado em caso de ameaça imediata à vida das pessoas, pelo que - espera-se - poderão passar meses ou anos sem que se receba um alerta.

Além disso, explicou que a realização do teste é importante, na medida em que permitirá que as pessoas reconheçam o aviso e saibam como responder, em caso de real emergência.

Segundo o Sky News, o ministro do Cabinet Office, Oliver Dowden, explicou que o aviso poderá, um dia, "ser o som que salva a sua vida". Por sua vez, o chefe adjunto da polícia do National Police Chiefs' Council, Owen Weatherill, disse que os serviços "ouvirão atentamente o feedback do público", por forma a assegurar que quaisquer alertas posteriores tenham "um impacto positivo".

Conforme vimos aqui, Portugal também estará a trabalhar num sistema rápido de alertas, "cell broadcast", que permitirá o envio de alertas de emergência para todas as redes móveis, 2G, 3G, 4G e 5G. De acordo com o Sky news, também os Estados Unidos da América, o Canadá e o Japão estarão a implementar serviços semelhantes.