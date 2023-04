VPN para trabalho remoto: Melhores práticas e recomendações

Uma VPN, ou rede virtual privada, é uma ferramenta importante para o trabalho remoto, porque pode ajudar a proteger a sua privacidade e segurança enquanto trabalha online. Quando utiliza uma VPN, o seu tráfego na internet é criptografado e encaminhado através de um servidor seguro, o que ajuda a manter a sua atividade online privada e segura de olhares indiscretos.

Benefícios do uso de uma VPN para trabalho remoto

Assim, apresentamos alguns benefícios do uso de uma VPN (leia-se PureVPN) para trabalho remoto:

Segurança: A PureVPN criptografa o seu tráfego na internet, o que torna mais difícil para hackers e outros atores maliciosos intercetar a sua atividade online. Privacidade: A PureVPN ajuda a proteger a sua privacidade, ao mascarar o seu endereço de IP, tornando mais difícil tanto a websites como serviços online rastrear a sua atividade online. Acesso: A PureVPN também ajuda a aceder a serviços e recursos online que possam estar bloqueados ou restritos na sua localização. Por exemplo, se estiver a trabalhar remotamente a partir de um país que bloqueia o acesso a determinados websites ou serviços, a PureVPN irá ajudá-lo a contornar essas restrições e aceder ao conteúdo de que necessita.

Fatores a considerar ao escolher uma VPN

Ao escolher uma VPN para trabalho remoto, há alguns fatores chave a considerar:

Segurança: Procure uma VPN que utilize protocolos de criptografia fortes e tenha uma boa reputação em termos de segurança e privacidade, como a PureVPN e os seus complementos de segurança de alta qualidade. Velocidade: As VPNs criptografam o seu tráfego na Internet, podendo às vezes diminuir a velocidade da sua conexão. Uma VPN como a PureVPN não só oferece conexões rápidas e baixa latência, como também tem uma enorme rede de mais de 6.500 servidores em mais de 70 países. Facilidade de utilização: Escolha uma VPN que seja fácil de configurar e utilizar, especialmente se não for experiente em tecnologia e a PureVPN é o exemplo perfeito, permitindo a conexão de 10 dispositivos simultaneamente sem complicações. Custo: O custo da VPN desempenha um papel crucial como fator decisivo. Algumas VPNs são gratuitas, enquanto outras cobram uma taxa de subscrição. Tenha em mente que as VPNs gratuitas podem não oferecer o mesmo nível de segurança e privacidade que as VPNs pagas, por isso pode valer a pena investir numa VPN de alta qualidade como a PureVPN para o trabalho remoto.

Melhores práticas e recomendações para a VPN de trabalho remoto

As Redes Virtuais Privadas (VPNs) são uma ferramenta crítica para os trabalhadores remotos acederem aos recursos da empresa de forma segura. Quando se trata de configurar uma VPN para uso remoto, as seguintes práticas devem ser seguidas.

Utilize protocolos de autenticação seguros: Garanta que todos os métodos de autenticação utilizados para a conexão sejam seguros e confiáveis. Isso inclui a autenticação de dois fatores (2FA) ou de múltiplos fatores (MFA), que podem ajudar a verificar a identidade e autenticidade do utilizador. Utilize protocolos de criptografia seguros: Certifique-se de utilizar as últimas tecnologias de criptografia, como AES-256, que são consideradas muito seguras e fiáveis. Isso ajudará a manter as transmissões de dados seguras e protegidas contra ameaças externas. Ative firewalls: Implementar uma firewall na rede ajudará a proteger a VPN contra invasões externas e ataques maliciosos. Esta situação é especialmente importante para sessões de acesso remoto, já que os utilizadores podem estar a conectar-se a uma rede não segura ou a um ponto de acesso Wi-Fi público. Ative o registo de atividades (logging): O registo da atividade na VPN pode ajudar a fornecer visibilidade sobre quem está a aceder à rede bem como as atividades que estão a ser efetuadas. Os registos também podem servir como evidência em caso de violação de segurança ou ataque malicioso. Monitorize atividades suspeitas: Monitorize regularmente a rede em busca de qualquer atividade suspeita e tome medidas se necessário. Isso pode incluir bloquear o acesso a determinados sites ou até mesmo suspender contas de utilizadores se eles estiverem a violar as políticas estabelecidas.

Ao seguir estas melhores práticas, as empresas podem garantir que as suas VPNs sejam seguras e, ao mesmo tempo, fiáveis para um acesso remoto. Essas medidas ajudarão a proteger a rede contra ameaças externas e fornecer visibilidade sobre as atividades do utilizador. Com uma solução segura de acesso remoto em vigor, as organizações podem ter a certeza de que seus utilizadore se mantém seguros e conectados aos recursos de que precisam.

Recursos adicionais da PureVPN que podem beneficiar o teletrabalho

A PureVPN é um serviço VPN rico em recursos que oferece uma variedade de recursos aos seus utilizadores. Vamos dar uma vista de olhos em alguns dos recursos adicionais e como eles podem beneficiar o trabalho remoto: