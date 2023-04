Xiaomi 13 Ultra terá lançamento global ainda em abril

Tal como já era esperado, o Xiaomi 13 Ultra terá lançamento global. O anúncio foi feito pela Xiaomi e pela Leica que se mantém parceira no desenvolvimento das câmaras do mais poderoso dos smartphones da fabricante chinesa.

A Xiaomi, tal como outras fabricantes chineses, têm limitado o lançamento de alguns modelos mais poderosos ao seu mercado interno. Esta decisão surge devido ao número reduzido de unidades produzidas e muitas vezes ao elevado preço a que iria ficar disponibilizado nos países que o iriam importar.

Mas o Xiaomi 13 Ultra já é uma certeza para o mercado global, devendo posicionar-se no mercado com um preço a rondar os 1500 € (ou mais...). A versão Pro do Xiaomi 13 pode ser adquirida em Portugal por 1399,99 €.

Anunciado inicialmente pela Leica, o Xiaomi 13 Ultra dará continuidade à "cooperação estratégica" que existe desde o final de 2022 entre as duas empresas. A Leica avançou com algumas melhorias substanciais na câmara, referindo a expressão "significado de longo alcance". Isso pode sugerir que o Xiaomi 13 Ultra será lançado com recursos de zoom ainda melhores.

O Xiaomi 13 Pro vai incluir um sensor na câmara principal de 1 polegada, o que não é uma novidade, mas não deixa de ser impressionante. São esperadas algumas mudanças de hardware, face aos modelos já conhecidos da linha Xiaomi 13 para ajudar a diferenciar os modelos. Frequentemente, a denominação Ultra na Xiaomi está associada a algumas funcionalidades experimentais e recursos menos comuns.

O Xiaomi 13 Ultra poderá ser revelado durante o Xiaomi Open Day na China em 9 de abril. A versão global poderá chegar aos mercados internacionais ainda este mês, mas não existem datas apontadas para tal.