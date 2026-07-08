Samsung confirma evento para os novos Galaxy Z Fold 8 e Watch 9, e há uma novidade!

A Samsung confirmou oficialmente a data do próximo Unpacked. Depois de semanas de rumores e fugas de informação, a fabricante sul-coreana vai finalmente mostrar ao mundo a nova geração de dobráveis, com direito a um formato inédito para o Fold 8.

O evento deverá trazer uma verdadeira chuva de novidades. Segundo a Samsung, vão ser apresentados os novos Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra, Galaxy Z Flip 8, além dos smartwatches Galaxy Watch 9 e Galaxy Watch Ultra 2.

Há ainda espaço para uma possível nova geração de Galaxy Buds e, quem sabe, um primeiro vislumbre dos óculos inteligentes que a Samsung está a desenvolver em parceria com a Google.

Na apresentação, a empresa promete apostar em "capacidades inteligentes e novos formatos" para entregar experiências "mais pessoais e adaptativas", reforçando a liderança no segmento dos dobráveis rumo à era da Inteligência Artificial.

Samsung poderá introduzir um novo formato dobrável

Nas últimas semanas, a Samsung tem alimentado a expectativa com uma série de vídeos publicados nas suas redes sociais, sem nunca mostrar o dispositivo em si.

Em vez disso, os vídeos mostram objetos do quotidiano, como uma barra de chocolate e um puzzle, a serem reconfigurados numa forma mais larga e mais curta do que a habitual silhueta em livro dos dobráveis Samsung.

Frases como "A New Shape" e "Bold Stroke, New Shape" acompanham as imagens, reforçando a ideia de que a marca está prestes a apresentar um dobrável com uma proporção de ecrã diferente da que conhecemos até aqui.

Regresso à Europa

Depois de Nova Iorque ter recebido o lançamento do Fold 7 no ano passado, a Samsung volta a apostar na Europa: o evento será em Londres, à semelhança do que aconteceu em 2024 com o Fold 6, apresentado em Paris. Já o Fold 5 tinha sido revelado na Coreia do Sul, país de origem da marca.

A transmissão em direto está marcada para as 14h de Portugal continental, com streaming disponível no YouTube, no website da Samsung e na Samsung Newsroom.

Vantagens disponíveis para os mais apressados

O registo para o Galaxy Unpacked já está disponível, sem qualquer compromisso de compra.

Segundo a Samsung Portugal, quem se registar desbloqueia três vantagens: