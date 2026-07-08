Samsung confirma evento para os novos Galaxy Z Fold 8 e Watch 9, e há uma novidade!
A Samsung confirmou oficialmente a data do próximo Unpacked. Depois de semanas de rumores e fugas de informação, a fabricante sul-coreana vai finalmente mostrar ao mundo a nova geração de dobráveis, com direito a um formato inédito para o Fold 8.
O evento deverá trazer uma verdadeira chuva de novidades. Segundo a Samsung, vão ser apresentados os novos Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra, Galaxy Z Flip 8, além dos smartwatches Galaxy Watch 9 e Galaxy Watch Ultra 2.
Há ainda espaço para uma possível nova geração de Galaxy Buds e, quem sabe, um primeiro vislumbre dos óculos inteligentes que a Samsung está a desenvolver em parceria com a Google.
Na apresentação, a empresa promete apostar em "capacidades inteligentes e novos formatos" para entregar experiências "mais pessoais e adaptativas", reforçando a liderança no segmento dos dobráveis rumo à era da Inteligência Artificial.
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Join us at Samsung Galaxy Unpacked on July 22. A new shape unfolds. pic.twitter.com/Zw4XnP7jSD
— Samsung Mobile (@SamsungMobile) July 7, 2026
Samsung poderá introduzir um novo formato dobrável
Nas últimas semanas, a Samsung tem alimentado a expectativa com uma série de vídeos publicados nas suas redes sociais, sem nunca mostrar o dispositivo em si.
Em vez disso, os vídeos mostram objetos do quotidiano, como uma barra de chocolate e um puzzle, a serem reconfigurados numa forma mais larga e mais curta do que a habitual silhueta em livro dos dobráveis Samsung.
Frases como "A New Shape" e "Bold Stroke, New Shape" acompanham as imagens, reforçando a ideia de que a marca está prestes a apresentar um dobrável com uma proporção de ecrã diferente da que conhecemos até aqui.
Regresso à Europa
Depois de Nova Iorque ter recebido o lançamento do Fold 7 no ano passado, a Samsung volta a apostar na Europa: o evento será em Londres, à semelhança do que aconteceu em 2024 com o Fold 6, apresentado em Paris. Já o Fold 5 tinha sido revelado na Coreia do Sul, país de origem da marca.
A transmissão em direto está marcada para as 14h de Portugal continental, com streaming disponível no YouTube, no website da Samsung e na Samsung Newsroom.
Vantagens disponíveis para os mais apressados
O registo para o Galaxy Unpacked já está disponível, sem qualquer compromisso de compra.
Segundo a Samsung Portugal, quem se registar desbloqueia três vantagens:
- Um desconto de 200 euros para quem fizer upgrade do seu dispositivo atual;
- Um voucher de 30 euros para uma compra conjunta com o novo equipamento;
- Entrada num sorteio de uma viagem à Coreia do Sul para duas pessoas.