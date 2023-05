A partir de hoje pode criar a sua empresa em 10 minutos! Evento em direto…

É hoje lançada a plataforma Empresa Online 2.0. Trata-se de um serviço que permite criar qualquer tipo de empresa de forma rápida e com o mínimo de burocracia. Disponível 24 horas por dia, sem filas nem deslocações.

Centrada no utilizador, a nova Empresa Online 2.0 tem uma interface aprimorada e uma me­lhor usabilidade, com recursos inovadores, que permitem, não só, tornar mais ágil e simples o processo de constituição de sociedades, como também agregar todos os serviços de registo disponíveis ao longo do ciclo de vida da empresa.

O evento de apresentação da EOL 2.0 tem lugar no IDB Lisbon.

Acompanhem em direto



O Empresa 2.0 está incluído no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência e conta com um investimento de 267 milhões de euros.