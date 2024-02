iServices lança Kit para reparar os seus equipamentos em casa

A iServices lançou, na sua marca própria - iS, um novo produto que será o favorito de todos aqueles que gostam de se aventurar nas reparações em casa - o Repair Kit da iS, ou seja, um Kit para Reparação de Smartphones.

Este kit foi pensado e criado para capacitar os clientes que gostam de realizar as reparações em casa, oferecendo uma solução completa e conveniente para que os clientes consigam lidar sozinhos com os problemas comuns que podem surgir em dispositivos como smartphones, tablets, laptops e outros.

O Repair Kit da iS apresenta vários benefícios para os clientes mais capacitados de lidar com toda a eletrónica dos dispositivos modernos, pois permite-lhes ter em casa todas as ferramentas necessárias para diversas intervenções técnicas.

Este novo produto alinha-se com a posição sustentável que a marca iServices sempre se esforçou para ter e também com as novas diretrizes da União Europeia que aprovaram o direito à reparação. Porque vai permitir reduzir lixo eletrónico, pois ao empoderar os consumidores com as ferramentas necessárias para poderem prolongar a vida útil dos seus equipamentos.

O Repair Kit da iServices é composto por:

Bolsa para ferramentas;

Pulseira anti-estática - proteção para circuitos contra eletricidade estática;

Ventosa pequena de sucção - para segurar/puxar;

Conjunto de chaves de fenda de 64 bits - para reparações em dispositivos pequenos;

7 palhetas de abertura - ferramentas finas para abrir equipamentos eletrónicos;

Pinças de ESD anguladas - seguras contra eletricidade estática;

Pinças de ESD pontiagudas - seguras contra eletricidade estática;

Pinças de ponta de nylon reversas - para elevar e segurar;

Espátula Halberd - possui um gancho para escavar, raspar, puxar e guiar;

Jimmy - ferramenta prática para abrir dispositivos elétricos.

O Repair Kit da iS é um passo importante na capacitação dos consumidores para uma maior proatividade na sustentabilidade ambiental e Vânia Guerreiro, diretora de marca e comunicação da iServices acrescenta que “há 13 anos que promovemos a economia circular e esta é mais uma oferta nesse sentido, é mais uma solução que promove a reparação dos equipamentos versus o descarte para a compra de um novo e que sublinha a nossa responsabilidade como Escolha Sustentável”.

O Kit Reparação de Smartphone tem o valor de 39,95€ e pode ser adquirido na loja online da iServices.