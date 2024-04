Banco de Portugal alerta para situações de fraude com IBAN

O Banco de Portugal (BdP) alertou hoje para uma situação que envolve a fraude com IBAN. Segundo o BdP, tudo acontece com recurso a malware previamente instalado no computador da pessoa que faz uma transferência através do homebanking.

Infrator pode alterar o IBAN da conta de destino

O alerta foi feito na própria página do BdP onde é referido que foram registadas situações de fraude através da alteração do IBAN do beneficiário de transferências.

Segundo o BdP, se, após a introdução dos dados da transferência no homebanking do seu banco (mesmo que use a lista de beneficiários frequentes), o ecrã do seu computador ficar estático (poderá aparecer uma mensagem com indicação de “em atualização”) ou se lhe surgir uma mensagem para instalação ou atualização de software a que se segue um bloqueio temporário do equipamento, poderá estar a ser vítima de uma tentativa de fraude.

Durante esse período, o infrator pode estar a alterar o IBAN da conta de destino dos fundos.

O BdP sugere que "leia sempre com atenção todos os detalhes que são apresentados na página de confirmação da transferência ou no SMS enviado pelo banco, antes de autorizar a operação. Confirme, especialmente, se o IBAN do beneficiário da transferência que está a autorizar corresponde ao IBAN pretendido".

Em caso de dúvida ou suspeita, não prossiga com a operação e contacte o seu banco de imediato, através dos canais habituais.

Se detetar que realizou uma transferência em que possa ter sido vítima de fraude, informe também os órgãos de polícia criminal competentes (PSP, GNR ou PJ) ou o Ministério Público. Se necessário, peça ao seu banco novas credenciais de acesso ao homebanking.