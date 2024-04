Promoções de Primavera continuam na Playstation Store

A Primavera está a ser celebrada em grande na Playstation Store. Já chegou a segunda vaga das promoções de Primavera com muitos e bons titulos. Venham conhecê-los...

A Primavera está a ser generosa no que respeita a promoções e iniciativas do género para os lados do Reino da Sony Playstation.

Com o bom tempo, vem a boa disposição e mais disponibilidade para umas jogatanas, certo? Pois bem... as Promoções de Primavera da Playstation Store estão aí e a segunda vaga já foi libertada. Venham ver quais os jogos que poderão adquirir com preços promocionais até ao próximo dia 24 de Abril.

A lista é bastante valiosa e engloba nomes como EA SPORTS FC 24 Ultimate Edition, Hogwarts Legacy Deluxe Edition, Suicide Squad: Kill the Justice League e Red Dead Redemption 2 Ultimate Edition. Vamos ver os principais destaques:

Batman: Arkham Collection para a Playstation 4 por 7,79 €

Brothers: A Tale of Two Sons Remake para a Playstation 5 por 15,99 €

Call of Duty: Modern Warfare III – Edição Vault para a Playstation 4 e Playstation 5 por 76,99 €

Cyberpunk 2077 para a Playstation 4 e Playstation 5 por 29,99 €

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty para a Playstation 5 por 25,49 €

God of War Ragnarök para a Playstation 4 por 39,89 € e Playstation 5 por 49,59 €

God of War Ragnarök Edição Digital Deluxe para a Playstation 4 e Playstation 5 por 59,39 €

Grand Theft Auto V para a Playstation 4 e Playstation 5 por 19,79 €

Grand Theft Auto V: Edição Premium & Pacote Tubarão Branco para a Playstation 4 por 20,24 €

Grand Theft Auto V: Edição Premium Edition e Pacote Megalodonte para a Playstation 4 por 35,99 €

Grand Theft Auto V: Edição Premium e Pacote Tubarão-Baleia para a Playstation 4 por 23,99 €

Hell Let Loose para a Playstation 5 por 29,24 €

Marvel's Spider-Man: Miles Morales para a Playstation 4 e Playstation 5 por 29,99 €

Mortal Kombat 1 Premium Edition para a Playstation 5 por 49,99 €

NBA 2K24 Baller Edition para a Playstation 4 e Playstation 5 por 22,49 €

STAR WARS Jedi: Survivor Deluxe Edition para a Playstation 5 por 49,99 €

Street Fighter 6 para a Playstation 4 e Playstation 5 por 39,19 €

Street Fighter 6 Deluxe Edition para a Playstation 4 e Playstation 5 por 63,64 €

The Last of Us Parte I – Edição Digital Deluxe para a Playstation 5 por 59,39 €

UFC 5 Deluxe Edition para a Playstation 5 por 65,99 €

WWE 2K24 40 Years of WrestleMania Edition para a Playstation 4 e Playstation 5 por 101,99 €

WWE 2K24 Cross-Gen Digital Edition para a Playstation 4 e Playstation 5 por 63,74 €