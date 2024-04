Google Maps quer tornar as viagens de carro elétrico mais tranquilas

Num mercado cada vez mais dominado por carros elétricos, os serviços associados precisam de se adaptar e de criar alternativas e novas ofertas. No caso dos serviços de mapas as hipóteses são imensas e a Google sabe disso. A mostrar esse cenário, o Google Maps tem novidades, que tornam as viagens de carro elétrico mais tranquilas.

O Google Maps está a lançar atualizações que foram projetadas para tornar a localização de estações de carregamento de carros elétricos um problema do passado. Para conseguir isso, irá, naturalmente, apoiar-se fortemente na inteligência artificial.

A Google afirma que usará a IA para resumir as avaliações dos clientes sobre carregadores de carros elétricos para mostrar informações mais específicas para determinados carregadores, como os localizados em estacionamentos ou locais mais difíceis de encontrar.

Também haverá mais alertas na app para incentivar os utilizadores a enviar os seus comentários após usar um carregador de carros elétricos. Estes comentários vão depois ser inseridos no algoritmo da Google para futuros resumos gerados pela IA.

Os utilizadores do Google Maps serão solicitados a enviar detalhes que mostrem como decorreu a sessão de carregamento, mal bem-sucedida, ou o tipo de tomadas usadas. Esses detalhes vão ser utilizados ​​para oferecer descrições mais precisas dos carregadores de carros elétricos para futuros clientes.

Esta não é a primeira vez que a Google destaca a utilização da IA para melhorar a experiência dos donos dos carros elétricos. Já antes a empresa implementou ferramentas de IA para ajudar no planeamento de rotas e na localização de carregadores de veículos elétricos.

Além disso, os proprietários de carros elétricos poderão agora ver informações rápidas e úteis sobre o carregamento. A disponibilidade de carregadores em tempo real e as velocidades de carregamento poderão ser vistas em versões nativas do Google Maps em carros como os Volvo ou os Polestar existentes.