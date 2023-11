Sam Altman e a OpenAI têm estado no centro de uma verdadeira tempestade. Após ter sido despedido no passado fim de semana, o cofundador da empresa que criou o ChatGPT tem estado a entrar e a sair desta, sem um rumo definido. Agora tudo parece finalmente tratado e Sam Altman regressa oficialmente à OpenAI como CEO.

Não foi clara a forma como Sam Altamn foi dispensado da OpenAI. Alegações de que não seria totalmente claro e honesto com o conselho levaram ao seu afastamento imediato e à atribuição do cargo a outra funcionária da empresa. Além dessa pessoa, mais 2, entretanto, assumiram esse cargo.

No início da semana tudo parecia finalmente resolvido e Sam Altman chegou a ser apresentado como funcionário da Microsoft. Iria estar ligado ao desenvolvimento da IA da gigante do software, com total liberdade para gerir as suas equipas. Estas poderiam bem vir da própria OpenAI.

We have reached an agreement in principle for Sam Altman to return to OpenAI as CEO with a new initial board of Bret Taylor (Chair), Larry Summers, and Adam D'Angelo.



We are collaborating to figure out the details. Thank you so much for your patience through this.