Reino Unido quer ir aumentando a idade legal para comprar cigarros até que ninguém possa

O primeiro-ministro do Reino Unido tem tomado medidas controversas e, recentemente, tomou mais uma: o executivo quer aumentar, gradualmente, a idade legal para comprar cigarros, em Inglaterra. O objetivo é que, eventualmente, ninguém possa.

Há uns dias, o primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, propôs aumentar em um ano a idade legal para as pessoas poderem comprar cigarros, todos os anos. A ideia é que, eventualmente, seja ilegal para toda a população.

Durante a conferência anual do Partido Conservador, o primeiro-ministro explicou que queria,“em primeiro lugar, impedir que os adolescentes começassem a fumar”. Atualmente, é ilegal vender cigarros ou produtos de tabaco a menores de 18 anos, em todo o Reino Unido.

As pessoas começam a fumar quando são jovens. Quatro em cada cinco fumadores começaram a fumar aos 20 anos. Mais tarde, a grande maioria tenta desistir... se conseguíssemos quebrar esse ciclo, se conseguíssemos parar o início, estaríamos no caminho certo para acabar com a maior causa de mortes e doenças evitáveis no nosso país.

Sustentou Rishi Sunak.

O executivo britânico explicou que as mudanças impediriam que as crianças que completam 14 anos este ano e as que têm menos de 14 anos agora possam alguma vez comprar cigarros, legalmente, em Inglaterra.

Se o Parlamento aprovar a proposta, a alteração jurídica só se aplicará em Inglaterra – deixando de fora a Irlanda do Norte, Escócia e País de Gales.

Reino Unido já conseguiu reverter prevalência do tabagismo

Segundo Sunak, o aumento da idade legal para compra de cigarros de 16 para 18 anos, em 2007, resultou na redução da prevalência do tabagismo entre os jovens de 16 e 17 anos em 30%.

O plano deste governo para introduzir legislação sobre uma "geração livre de fumo" poderá tornar-se o seu legado, corrigindo um erro centenário, sendo os produtos do tabaco o único produto legalmente disponível que, se utilizado como pretendido, matará mais de metade dos seus consumidores ao longo da vida.

Explicou Lion Shahab, académico que codirige o grupo de pesquisa sobre tabaco e álcool da University College London.

As autoridades britânicas analisarão outras medidas, incluindo a restrição de vapes com sabores e a regulamentação de embalagens e exibições nas lojas, de modo a tornar os produtos menos atraentes para os jovens.