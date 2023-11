Internet e linhas telefónicas novamente cortadas em Gaza

O mundo continua a acompanhar a guerra monstruosa que acontece na Faixa de Gaza. O número de mortos aumente dia a dia e são já milhares os feridos desta guerra. A Internet e as linhas telefónicas foram novamente cortadas em Gaza.

De acordo com a operadora palestiniana Paltel, esta é a terceira vez que as comunicações são cortadas em Gaza.

Lamentamos anunciar o encerramento total dos serviços de comunicações e internet em Gaza depois de o lado israelita ter desligado os servidores

Segundo o que foi revelado, pouco depois do apagão, o exército israelita lançou intensos bombardeamentos na cidade de Gaza e em outras áreas no norte da Faixa de Gaza. Segundo um jornalista da AFP no local, as explosões foram tão intensas que puderam ser ouvidas em Rafah, no extremo sul do território palestiniano.

A 7 de outubro, o Hamas - considerada uma organização terrorista pelos Estados Unidos, a União Europeia e Israel - fez um ataque sem precedentes ao território israelita, fazendo mais de 1.400 mortos, na maioria civis, e mais de 200 reféns, que s mantêm em cativeiro na Faixa de Gaza.

As Forças de Defesa de Israel (IDF/Tsahal) anunciaram este domingo já terem atingido mais de 2.500 alvos em Gaza desde o início da operação no terreno, dentro da Faixa de Gaza, na noite de 27 de outubro, há pouco mais de uma semana.

Ao mesmo tempo que a contraofensiva ao ataque terrorista de 7 de outubro prossegue em Gaza, na Cisjordânia há registo de diversas operações israelitas contra alegados membros do Hamas.