Pixel 8 traz-nos a Google num smartphone e mostra que vai além da IA

Depois de uma longa espera, os portugueses podem, finalmente, testemunhar a qualidade das propostas de smartphone desenvolvidas pela Google. Apesar de a performance do irmão Pro ser de excelência, podemos dizer que o Pixel 8 se comporta muito bem "para o seu tamanho".

A Google assina uma das melhores propostas do universo Android e, agora, podemos aceder-lhe. Além disso, numa altura em que a Inteligência Artificial (IA) está no centro do debate, a gigante das pesquisas decidiu transpor para o seu smartphone aquilo que a tecnologia tem de melhor, potencializando a sua proposta.

A estreia em Portugal acontece a par da chegada do Android 14, que equipa os mais recentes Pixel da Google, conforme já vimos por aqui.

Embora esta seja uma das suas grandes valias, o Pixel 8 não se resume a isto e, portanto, vamos conhecê-lo melhor.

Principais especificações do Google Pixel 8 Tamanho e Peso: 187 gramas

Comprimento - 150,47 mm

Largura - 70,79 mm

Espessura - 8,94 mm

Peso - 187 gramas Sistema Operativo: Android 14 Ecrã: Display Actua

6,2'' OLED

Resolução de 1080 x 2400 px a 428 PPI

Mais de 1440 nits HDR

Mais de 2000 nits (pico de luminosidade no exterior)

Rácio de contraste >1,000,000:1

Display Always-on

Vidro Corning Gorilla Glass Victus

Taxa de atualização - 120 Hz Câmaras: Traseira - 50 MP grande-angular e 12 MP ultra-angular

Frontal - 10,5 MP

Vídeo - Até 4K a 60 fps Processador: Google Tensor G3 Conectividade: Wi-Fi 7

Bluetooth 5.3

5G Bateria: 4575 mAh Carregamento: Porta USB-C 3.2 Gen (27 W)

Wireless - até 18 W Resistência à água e à poeira: Certificação IP68 Sistema Operativo: Android 14 Atualizações: Até 2030

Design e ecrã

Ainda na caixa, encontramos o Pixel 8, um cabo para carregamento e um adaptador Quick Switch. Percebemos, de imediato, a sua modernidade, pelos cantos arredondados, e, quase que sem lhe pegar, a sua leveza - esta perspetiva pode ter sido influenciada pela delicadeza da cor que tive em mãos.

Além do brilhante Rose, o Pixel 8 está disponível em Hazel e Obsidian, com acabamentos mais opacos. Integra o vidro Corning Gorilla Glass Victus.

De facto, a Google afinou a sua proposta, tornando-a mais compacta, sem comprometer tudo o resto. A leveza confirma-se pelas 187 gramas que o compõem, e pelos 8,9 mm de espessura. As dimensões de 150 mm por 70 mm permitem que seja confortável na mão.

O ecrã OLED, de 6,2 polegadas e 1080 x 2040 px de resolução, foi apelidado Actua e, segundo a própria gigante das pesquisas, assegura um brilho 42% superior ao Pixel 7, com uma medição máxima de 2.000 nits em condições externas. De facto, no exterior, o ecrã permanece perfeitamente visível nas mais variadas condições de iluminação, não comprometendo a visualização, e as cores mantém-se vivas. A taxa de atualização varia entre 60 e 120 Hz.

Além dos botões laterais fáceis de localizar, o desbloqueio facial e o sensor de impressão digital são, como seria de esperar, competentes.

A Google decidiu atravessar o módulo da câmara na traseira dos Pixel, tornando-o saliente e, para mim, demasiado evidente. No dia a dia, optaria sempre por proteger esta área com uma capa, uma vez que o acessório assegura o destaque, tirando-lhe essa saliência.

Os AI wallpaper permitem criar uma larga variedade de alternativas, pelo que descobri-las e testá-las foi divertido.

A câmara do Pixel 8 utiliza a IA a favor do realismo

Embora demasiado evidente, o módulo da câmara merece toda a atenção que lhe queiram dar.

A câmara principal grande-angular de 50 MP Octa PD é a mesma que equipa o Pixel 8 Pro e chega com estabilização ótica e eletrónica (OIS e EIS), além da abertura de f/1,68 e 82° de campo de visão.

Apesar das semelhanças, o Pixel 8 não permite fotografar em alta-resolução e não está equipado com a ultra-angular de 48 MP do Pro. Por sua vez, disponibiliza 12 MP, com 125,8° de campo de visão e ƒ/2.2 de abertura. A câmara frontal é de 10,5 MP Dual PD e 95° de campo de visão, cumprindo o seu papel de forma competente.

Mesmo sem uma câmara dedicada ao telefoto, a qualidade das fotografias é inegável - o zoom é insano (máximo de 8x). Deixaremos que várias imagens valham por mil palavras:

É também neste plano das câmaras que entra a IA, levando a fotografia a outro nível e potencializando o real. Sobre isto, falaremos mais tarde, pois merece um artigo exclusivo.

Autonomia

A bateria de 4575 mAh aguenta, segundo a Google, mais do que 24 horas, e até 72 na Poupança de Bateria Extrema. De facto, a autonomia surpreendeu pela positiva, considerando a minha média diária de 5h de screen time, e a bateria estendeu-se por cerca de um dia e meio (o iPhone 12 que uso como smartphone principal desabituou-me destas andanças).

Contudo, tratando-se de um smartphone novo, acredito que seria preciso mais tempo de teste para confirmar esta capacidade, a médio prazo.

Além do carregamento com fios de 27 W, o Pixel 8 tem a vantagem que muitos procuram, carregando sem fios até 18 W, e possibilitando carregamento reverso.

Para referência, em termos de autonomia, um vídeo, no YouTube, a correr durante 2 horas, gastou 15% da bateria.

Desempenho e interface

O Pixel 8, à semelhança do irmão mais velho, está equipado com o SoC da Google, o Tensor G3, surpreendendo com um desempenho exemplar. Esta proposta da Google é fluída, rápida e recebe o Android 14 com mestria.

A Google equipou esta proposta com 8 GB de RAM e 128 GB ou 256 GB de armazenamento. Em mãos, tive o Pixel 8, 128 GB, Rose.

Para destaque da versão Pro, o Pixel 8 não está equipado com o sensor de temperatura da Google. Honestamente, a minha utilização não careceu dele, durante o tempo de teste. Acredito que será especialmente relevante para aqueles que correm aplicações/ jogos/ softwares mais pesados no smartphone.

Veredicto

Este é, sem sombra para dúvidas, um smartphone compacto, globalmente bonito e confortável. Destaca-se, visualmente, e permite que andemos com um "full Google" nas mãos.

A integração do Android 14 é um plus, assim como a IA que a gigante das pesquisas agregou à câmara. Vai despertar o interesse de muitos entusiastas da fotografia, considerando que a promessa - que admiro - é potencializar o real.

O Pixel 8 custa mais de €800 e talvez encontre propostas mais poderosas no mercado. No entanto, a experiência só é totalmente assinada pela Google nos seus smartphones, nomeadamente este, pelo que poderá valer a pena.

Além disso, a gigante passou a ser a marca que mais atualizações oferece dentro do universo Android, assegurando sete anos de atualizações. Estes updates até 2030, aliados à qualidade do smartphone, podem assegurar que o utilizador mantém o dispositivo durante largos anos.

Preço do Pixel 8

A Google apostou, finalmente, em Portugal e, por isso, temos o Pixel 8 disponível na Vodafone e Worten do nosso país.

A versão do Pixel 8 da Google de 128 GB que tive em mãos tem o preço de €829,91. Por sua vez, a de 256 GB pode ser encontrada por €889,91.