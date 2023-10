China ultrapassa EUA no 5G: tem agora mais de 3,19 milhões de estações de base

As redes móveis 5G oferecem velocidades duas vezes mais rápidas do que as ligações 4G antecessoras e melhoram a capacidade do tráfego. Agora, a China conta com mais de 3,19 milhões de bases 5G, deixando para trás os EUA.

A China tem usado o 5G na saúde, na educação e na indústria transformadora - e isto dá um significado novo a esta tecnologia. O país lançou um ambicioso projeto de 50 mil milhões de dólares para aumentar rapidamente a sua infraestrutura.

No início de julho, construiu 600 mil estações de base em apenas três meses e, agora, o número de estações de base responsáveis por fornecer 5G já ultrapassou os 3,19 milhões, informou o Ministério da Indústria e das Tecnologias da Informação (MIIT) da China. O país tem agora 22,6 estações 5G para cada 10 mil habitantes.

Embora os EUA estejam a olhar para o 5G para transmitir melhor os vídeos e jogar nos seus smartphones cada vez mais potentes, a China está a procurar implementar a tecnologia para melhorar a prestação de serviços públicos.

De acordo com o porta-voz do MIIT, Zhao Zhiguo, a consulta dos doentes na China, bem como o tratamento, estão agora a decorrer online com equipamento médico mais inteligente. Além disso, o país lançou 109 programas-piloto de ensino à distância que utilizam a comunicação 5G.

O ministério também experimentou a utilização de funcionalidades 5G para oferecer experiências mais tridimensionais de observação de desportos durante os Jogos Asiáticos recentemente concluídos.

O 5G na China

O ambicioso projeto da China não se destina apenas a fornecer diferentes tipos de conteúdos aos utilizadores, mas também a elevar as suas capacidades de produção a um novo patamar. O país tem trabalhado para incorporar a tecnologia 5G nos setores mineiro, de fornecimento de energia e outros setores industriais, numa tentativa de melhorar a eficiência e reduzir os custos.

A China pretende aproveitar o poder da realidade aumentada (AR) e da realidade virtual (VR), juntamente com a Internet das Coisas (IoT), para fazer a transição para a produção de alta tecnologia e o 5G faz agora parte de 70 % dos setores económicos do país.

O país também afirma que contribuiu para a formulação de normas globais em torno dos serviços 5G e que a sua experiência neste domínio é evidente na quota de 42% das patentes globais concedidas até à data.

