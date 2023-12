Sony patenteou um sistema que ajusta a dificuldade dos videojogos a cada jogador

A Sony registou a patente de um sistema que permitirá ajustar a dificuldade dos videojogos ao jogador, sem que ele se aperceba.

Em destaque no mundo dos jogos, há largos anos, a Sony deu mais um passo tecnológico: a empresa patenteou uma função que permite ajustar, automaticamente, a dificuldade dos videojogos.

A empresa procura desenvolver um sistema que analise as habilidades do utilizador e faça ajustes na hora, de modo a aumentar a sua satisfação e, por conseguinte, mantê-lo dentro do jogo por mais tempo.

Sony vai ajustar dificuldade dos videojogos para envolver utilizadores

De nome Calibração Adaptativa de Dificuldade para Atividades Baseadas em Habilidades em Ambientes Virtuais, a patente foi publicada pela World Intellectual Property Organization (WIPO) e pretende, segundo o documento, transformar as opções de dificuldade encontradas nos videojogos atuais. Afinal, essas nem sempre vão ao encontro das capacidades de um jogador.

Quando um jogo passa de um nível para outro (por exemplo, de um nível médio para um nível alto), os desafios apresentados podem fazer com que um utilizador que tenha um desempenho muito bom no nível de dificuldade médio tenha um desempenho muito mau no nível de dificuldade alto. Como os jogos de hoje têm níveis de dificuldade fixos, um utilizador que gostou de jogar num nível pode não gostar muito de jogar num nível de dificuldade mais alto.

Explicou a Sony, propondo, assim, um sistema que permite ajustes baseados nas capacidades de cada jogador.

Para que o sistema funcione, a Sony recolherá dados da sessão e analisará se o desempenho do jogador corresponde ao esperado naquela dificuldade. Caso não corresponda, o jogo mudará os parâmetros, como a força da sua personagem, número de inimigos, e outras métricas, dependendo do jogo.

A empresa usará servidores e tecnologia em nuvem para fazer as comparações e concretizar os ajustes necessários.

Os desenvolvedores, normalmente, desejam que o seu software envolva os utilizadores pelo maior tempo possível. Quanto mais tempo um utilizador interage com o software, maior a probabilidade de sucesso. A relação entre a duração do envolvimento do utilizador e o sucesso do software é particularmente verdadeira no que diz respeito aos videojogos. Quanto mais tempo um utilizador joga um determinado videojogo, maior a probabilidade de ele se divertir e, portanto, maior a probabilidade de continuar a jogar.

Assim sendo, esta patente da Sony, que visa um ajuste dinâmico da dificuldade dos videojogos, procura aumentar a satisfação durante o jogo e envolver, crescentemente, os muitos e muito diferentes jogadores.

Tratando-se de uma patente, resta-nos aguardar para perceber se a Sony avançará com um sistema deste tipo ou não. Gostaria de ver algo deste género a chegar à sua PlayStation?