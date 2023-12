Jogos grátis no Playstation Plus para Dezembro de 2023

Foram reveladas os próximos jogos a entrarem no catálogo do serviço Playstation Plus. Preparem-se.... é uma lista de grandes jogos. Venham ver...

Grand Theft Auto V, Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin e Moto GP23 são algumas das novidades do catálogo de jogos que estarão disponíveis a partir de 19 de Dezembro para os membros ativos do PlayStation Plus Premium e Extra.

Thrillville e Buzz Lightyear of Star Command destacam-se entre as novidades do catálogo de clássicos que estarão disponíveis a partir do mesmo dia para os membros do PlayStation Plus Premium.

Venham conhecer as listas...

Catálogo de jogos (Extra – Premium)

Apresentamos de seguida, os títulos que estarão disponíveis para os subscritores válidos do PlayStation Plus Extra e Premium a partir do próximo dia 19 de Dezembro. Difícil será escolher qual jogar em primeiro...

Grand Theft Auto V para a Playstation 5 / Playstation 4

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin para a Playstation 5 / Playstation 4

MOTO GP23 para a Playstation 5 / Playstation 4

Metal: Hellsinger para a Playstation 5 / Playstation 4

Salt and Sacrifice para a Playstation 5 / Playstation 4

MOONSCARS para a Playstation 5 / Playstation 4

Mega Man 11 para a Playstation 4

GIGABASH para a Playstation 5 / Playstation 4

Grime para a Playstation 5 / Playstation 4

TINYKIN para a Playstation 5 / Playstation 4

PRODEUS para a Playstation 5 / Playstation 4

Shadowrun para a Playstation 5 / Playstation 4

Shadowrun: Dragonfall – Director's Cut para a Playstation 5 / Playstation 4

Shadowrun: Hong Kong – Extended Edition para a Playstation 5 / Playstation 4

Catálogo de clássicos (Premium)

Seguem abaixo, os títulos que estarão disponíveis para os subscritores do PlayStation Plus Premium este mês a partir do mesmo dia, ou seja, dia 19 de Dezembro.

Thrillville para a Playstation Portable

Thrillville: Off the Rails para a Playstation 2

Buzz Lightyear of Star Command para a Playstation 1

Mega Man Legacy Collection para a Playstation 4

Mega Man Legacy Collection 2 para a Playstation 4