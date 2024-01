Revelado mais um pouco de Frostpunk 2

Eis mais um passo dado, rumo ao lançamento de Frostpunk 2. Os 11 Bit Studios disponibilizaram recentemente um novo trailer para o jogo e que mostra mais um pouco da sua jogabilidade. Venham vê-lo connosco.

Frostpunk 2, a sequela do fantástico jogo de estratégia e survival que tivemos o prazer de experimentar aqui, encontra-se no bom caminho rumo ao seu lançamento.

Após a revelação do primeiro teaser em novembro do ano passado, a 11 Bit Studios revela-nos agora um novo e mais completo vídeo sobre o jogo e a sua jogabilidade.

Este novo vídeo ilustra de forma bastante interessante a forma como Frostpunk 2 nos será apresentado quando sair para o mercado algures ainda este ano (para PC e previsivelmente, para consolas).

Todos os que jogaram o título original sabem que Frostpunk 2 traz novamente a jogabilidade de estratégia, survival e gestão de cidades misturada com uma jogabilidade estratégica e narrativa emergente e emocional.

Sob o mantra de "The City Must Not Fall" ("A Cidade Não Pode Cair"), os jogadores vão aceitar a tarefa de gerir a cidade (serão os Stewards), as suas necessidades e, também... os seus problemas.

Após sobreviver ao frio glacial (do primeiro Frostpunk) a cidade apresenta agora novos e mais complexos desafios pela frente e a sobrevivência de todos depende de se tomarem as decisões certas. Ao jogador serão apresentadas várias situações e dilemas (muitos deles altamente emocionais) com os quais terá de lidar, ao mesmo tempo que terá de manter o apoio da população.

A cidade está em crescimento e as necessidades da população aumentam. No entanto, as necessidades dos diversos estratos sociais da população são diferentes, levantando claras questões acerca de forma de usar os poucos recursos que a cidade tem. A gestão desses problemas (e de muitas outras) será a chave para a sobrevivência de todos.

Frostpunk 2 será lançado em 2024 para PC (talvez também para consolas mais adiante), ainda sem data concreta de lançamento.