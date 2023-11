Algumas iniciativas Black Friday, no reino dos videojogos

A Black Friday avizinha-se, o que representa uma altura de grande azáfama, tanto para comerciantes, como para consumidores. E isto estende-se, como é óbvio, ao mundo dos videojogos. Fizemos aqui um pequeno resumo de algumas iniciativas da Black Friday que certas marcas anunciaram. Venham ver...

O momento designado por Black Friday, importado de outras paragens, é um momento de tremenda agitação e oportunidades, tanto para os comerciantes como, e principalmente, para os clientes.

As marcas lançam produtos altamente apetitosos com descontos bastante interessantes e os consumidores têm, dessa forma, uma oportunidade de ouro de conseguir "meter as mãos" no que gostam ou anseiam, com descontos bem cativantes.

Nos videojogos, passa-se exatamente o mesmo. As principais marcas de videojogos aderem ao Black Friday com iniciativas e promoções extremamente empolgantes, fazendo mesmo com que até mesmo quem não esteja interessado, vacile um pouco.

Black Friday da PlayStation na PlayStation Store

A Sony anunciou que a Black Friday 2023 da PlayStation Store, terá uma lista de vários títulos para a PlayStation 5 e PlayStation 4 a preços únicos (até ao próximo dia 27 deste mês). Jogos como EA Sports FC 24, NBA 2K24 (Edição Kobe Bryand), Assassin's Creed Mirage e Diablo IV são alguns dos jogos em destaque. Durante o mesmo período, os jogadores poderão ainda poupar até 30% de desconto em todas as subscrições de 12 meses do PlayStation Plus.

Em baixo deixamos um resumo dos principais títulos em destaque nesta campanha:

Assassin's Creed Mirage para a PlayStation 5 /PlayStation 4: 39,99€

Atlas Fallen para a PlayStation 5: 39,59€

Bloodborne para a PlayStation 4: 9,99€

Bloodborne The Old Hunters para a PlayStation 4: 9,99€

Destiny 2: Lightfall para a PlayStation 5 /PlayStation 4: 19,99€

Diablo IV - Standard Edition para a PlayStation 5 /PlayStation 4: 47,99€

EA SPORTS FC 24 Standard Edition PlayStation 5 /PlayStation 4: 39,99€

F1 23 para a PlayStation 5 /PlayStation 4: 31,99€

FINAL FANTASY XVI para a PlayStation 5: 47,99€

Firewall Ultra para a PlayStation 5: 29,99€

God of War Ragnarök para a PlayStation 5 /PlayStation 4: 49,59€

Gran Turismo 7 para a PlayStation 5 /PlayStation 4: 49,59€

Grand Theft Auto V: Premium Edition para a PlayStation®4: 14,69€

Hogwarts Legacy Versão PlayStation 5: 44,99€

Hogwarts Legacy Versão PlayStation 4: 41,99€

Horizon Call of the Mountain para a PlayStation 5: 49,69€

Horizon Forbidden West para a PlayStation 5 /PlayStation 4: 39,59€ (

Lies of P para a PlayStation 5 /PlayStation 4: 47,99€

Lords of the Fallen para a PlayStation 5: 48,99€

Madden NFL 24 para a PlayStation 5 /PlayStation 4: 39,99€

Marvel's Spider-Man: Miles Morales PlayStation 5 /PlayStation 4: 29,99€

Minecraft Legends para a PlayStation 5 /PlayStation 4: 19,99€

MLB The Show 23 para a PlayStation 4: 9,99€

NBA 2K24 Kobe Bryand Edition para a PlayStation 5: 39.99€

NBA 2K24 Kobe Bryand Edition para a PlayStation 4: 31,49€

PGA Tout 2K23 Cross-Gen Edition para a PlayStation 5 /PlayStation 4: 18,74€

Predator: Hunting Grounds para a PlayStation 4: 19,99€

Star Wars Jedi: Survivor para a PlayStation 5: 47,99 €

Street Fighter 6 para a PlayStation 5 /PlayStation 4: 39,19 €

The Last of Us Parte I para a PlayStation 5: 49,59€

UFC 5 Deluxe Edition para a PlayStation 5: 76,99€

Mas mais! Também as subscrições de Playstation Plus vão ter uma atenção especial neste Black Friday:

Para novos membros:

PlayStation Plus Essential: 57,59€

PlayStation Plus Extra: 94,49€

PlayStation Plus Premium: 106,39€

Para membros ativos do PlayStation Plus:

25% de desconto na atualização do seu plano de subscrição atual para a subscrição Extra

30% de desconto na atualização do seu plano de subscrição atual para a subscrição Premium

Xbox e Black Friday

Como não poderia deixar de ser, também a Xbox participará na Black Friday e tem, para isso, um leque de oportunidades bastante interessantes. Quer para quem seja já possuidor de uma consola, quer para quem ainda não tem uma Xbox Series.

Pack Xbox Series S – Starter - 249,99€ Xbox Series S – 1 TB (Preto) - 26,99 €/mês com o Xbox All Access - 349,99€ Pack Xbox Series X - Diablo IV - 35,99 €/mês com o Xbox All Access - 439,99€ Pack Xbox Series X – Forza Horizon 5 - 35,99 €/mês com o Xbox All Access - 559,99€ Pack Xbox Series S - Gilded Hunter - 24,99 €/mês com o Xbox All Access - Preço de retalho: 299,99€ Xbox Series X - - 35,99 €/mês com o Xbox All Access - 429,99€ Xbox Series S - 24,99 €/mês com o Xbox All Access - 249,99€ Xbox Series X (Recondicionada Certificada) - 389,99€ Xbox Series S (Recondicionada Certificada) - 249,99€

Contudo, as novidades Black Friday não se ficam por aí e há jogos que também aderiram ao evento:

Starfield - 63,99 €

EA SPORTS FC 24 Standard Edition Xbox One e Xbox Series X|S - 39,99 €

NBA 2K24 para a Xbox Series X|S - 39,99 €

Mortal Kombat 1 - 52,49 €

Assassin’s Creed Mirage - 39,99 €

Diablo IV - Edição Digital Deluxe - 59,99 €

Forza Motorsport and Forza Horizon 5 Premium Editions Bundle - 119,99 €

PAYDAY 3 - 31,99 €

UFC 5 - 55,99 €

The Crew Motorfest Standard Edition - Cross-Gen Bundle - 47,99 €

Assassin's Creed Valhalla - 17,49 €

Madden NFL 24 - 39,99 €

MY HERO ONE'S JUSTICE 2 Ultimate Edition - 19,99 €

Hogwarts Legacy Versão Xbox Series X|S - 44,99 €

Lords of the Fallen - 48,99 €

Call of Duty: Black Ops II - 14,99 €

Conjunto Cyberpunk 2077 e Phantom Liberty - 63,99 €

After Us - 14,99 €

SWORD ART ONLINE Last Recollection Deluxe Edition - 59,49 €

Black Friday na Nintendo

Também a Nintendo não poderia deixar de participar na Black Friday e para tal, anunciou uma tremenda variedade de jogos que marcam presença na Promoção. Até 3 de Dezembro!

EA SPORTS FC 24 - 29,99€

Disney Dreamlight Valley- 29,99€

Castlevania Anniversary Collection- 1,99€

Sonic Frontiers- 23,99€

Need for Speed Hot Pursuit Remastered- 7,99€

LEGO® Star Wars: The Skywalker Saga- 17,99€

Moonlighter- 2,49€

Cars 3: Driven to Win- 4,79€

Mario + Rabbids Sparks of Hope- 59,99€

Crash Bandicoot 4: It’s About Time- 24,99€

LEGO® Worlds- 4,49€

Unravel Two - 3,89€

Broken Sword 5 - A Maldição da Serpente- 1,49€

Dragon's Dogma: Dark Arisen- 5,09€

LEGO® MARVEL Super Heroes 2 - 7,19€

The Legend of Zelda: Breath of the Wild- 48,99€

Contra Anniversary Collection - 1,99€

No Man's Sky - 24,99€

Little Nightmares I & II Bundle- 14,99€

WRC 10 FIA World Rally Championship - 4,99€

HOT WHEELS UNLEASHED - 7,49€

Super Mario Odyssey - 39,99€

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition - 26,99€

Há ainda, My Nintendo Store, muitos mais descontos em pacotes, brinquedos, acessórios e mais!

Warner e Nacon juntas na Black Friday

Como esta "época festiva" à porta, também a Warner e a Nacon se encontram com espirito adequado para o momento e dessa forma, alguns dos seus principais títulos encontram-se agora com preços reduzidos.

Abaixo segue a lista dos mesmos, bem como a data em deixarão de estar a este preço (todos os preços indicados são o preço de venda ao público estimado).

Preço até 10 de dezembro:

Mortal Kombat 1 (PS5 e Xbox Series X) – 49,99€

Preço até 7 de janeiro:

Mortal Kombat 1 (Nintendo Switch) – 49,99€

Hogwarts Legacy (Playstation 5 e Xbox Series X) – 49,99€

Hogwarts Legacy (Playstation 4 e Xbox One) – 39,99€

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga (Playstation 5, Playstation 4 e Xbox One) – 19,99€

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga (Nintendo Switch) – 34,99€

Gotham Knights Special Edition (Playstation 5 e Xbox Series X) – 24,99€

Gotham Knights Deluxe Edition (Playstation 5 e Xbox Series X) – 39,99€

WRC 10 (Playstation 5 e Playstation 4) – 19,99€

WRC Generations (Playstation 5 e Playstation 4) – 29,99€

Estas são, claro, apenas algumas das iniciativas de players no mercado que aproveitam esta época "festiva" do Black Friday para permitir aos jogadores a aquisição de jogos, acessórios e outros items a preços mais acessiveis.

A próxima 6ªFeira promete ser de grande azáfama. Tal como tem sido nos anos passados...