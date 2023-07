Nintendo Switch 2 vai chegar mesmo no início de 2024, diz novo rumor

O mercado dos jogos está repleto de títulos e hardware direcionados a vários tipos de jogadores e, claro, a diferentes carteiras. E no que respeita às consolas portáteis, a Nintendo Switch continua imbatível na sua popularidade! E os mais recentes rumores dão como certa a chegada da Switch 2 no início do próximo ano de 2024.

Nintendo Switch 2 será lançada no início de 2024?

Já há algum tempo que se começa a falar da possibilidade da Nintendo criar a sucessora da sua Switch, que é a mais popular e mais vendida consola de jogos do mundo, tendo já vendido mais de 125 milhões de unidades. Lembramos que a Switch já se encontra à venda no mercado há algum tempo e no ano passado o CEO da marca japonesa, Shuntaro Furukawa, disse que esta consola ainda só estava a meio do seu ciclo de vida.

Mas recentemente, um fabricante chinês do ramo, encarregado pelo fornecimento dos SoCs para os sensores Joy-Con, disse que a próxima consola Nintendo Switch 2 iria chegar nos primeiros meses do próximo ano de 2024. Estas novas afirmações vêm fortalecer outras semlhantes feitas por uma empresa chinesa há algumas semanas, a qual também indicou que o novo equipamento da marca japonesa seria lançado no ano que vem.

Um dos fatores que dá alguma credibilidade a estas fontes é realmente o facto de se tratar de entidades fabricantes e fornecedoras de peças originais para a Nintendo Switch. Contudo, tal como noutras situações semelhantes, não havendo para já nenhuma informação oficial, tudo poderá apenas tratar-se de rumores que depois não se confirmam. Por outro lado, anteriormente, Furukawa havia referido que a empresa não lançaria nenhum novo hardware até ao final do seu atual ano fiscal, o qual termina a 31 de março de 2024.

Não há ainda nenhum detalhe concreto sobre as possíveis especificações, mas estima-se que a Switch 2 conte com um processador com SoC Cortex-A78AE de 2 GHz, 16 GB de RAM e uma gráfica GPU NVIDIA Ampere com 1.024 núcleos CUDA. O CEO da Activision Blizzard já tinha mesmo referido que a nova consola da Nintendo iria ter o poder de uma PlayStation 4.