Mais iniciativas Black Friday, para amantes de videojogos

Tal como aqui indicámos, a Black Friday é também uma data bastante apetecivel para as marcas de videojogos. Praticamente todas as marcas de desevolvimento, lojas retalhistas, editoras e distribuidoras aderem às festividades e desta feita, trazemos mais umas iniciativas que se preparam para a próxima 6ªFeira.

A próxima Black Friday (próxima 6ªFeira) promete ser um momento de grande azáfama e espirito consumista. São vários os exemplos de marcas e editoras do mundo dos videojogos que já revelaram as suas intenções em aderir a este frenético dia e agora trazemos mais algumas.

A Black Friday com a ECOPLAY

A ECOPLAY também não poderia deixar de se aliar ao momento e dessa forma, preparou uma lista de promoções interessantes para a próxima 6ªFeira. De jogos a equipamentos e acessórios, existem muitos items com preços bastante interessantes. Venham ver...

Destaques promoções Jogos:

DIABLO IV - Playstation 4 - 59.99 €

DIABLO IV - Playstation 5 - 59.99 €

DIABLO IV - Xbox Series X - 59.99 €

RESIDENT EVIL 4 REMAKE - Playstation 4 - 39.99 €

RESIDENT EVIL 4 REMAKE - Playstation 5 - 39.99 €

RESIDENT EVIL 4 REMAKE - Xbox Series X - 39.99 €

LIES OF P - Xbox Series X - 49.99 €

LIES OF P - Playstation 4 - 49.99 €

LIES OF P - Playstation 5 - 49.99 €

STARFIELD - Xbox Series X - 49.99 €

F1 MANAGER 2023 - Playstation 5 - 39.99 €

F1 MANAGER 2023 - Playstation 4 - 39.99 €

F1 MANAGER 2023 - Xbox Series X - 39.99 €

STREET FIGHTER 6 - Playstation 5 - 39.99 €

STREET FIGHTER 6 - Playstation 4 - 39.99 €

STREET FIGHTER 6 - Xbox Series X - 39.99 €

MINECRAFT LEGENDS - DELUXE EDITION - Playstation 5 - 29.99 €

MINECRAFT LEGENDS - DELUXE EDITION - Playstation 4 - 29.99 €

CRASH TEAM RUMBLE - DELUXE ED - Playstation 4 - 29.99 €

CRASH TEAM RUMBLE - DELUXE ED - Playstation 5 - 29.99 €

CRASH TEAM RUMBLE - DELUXE ED - Xbox Series X - 29.99 €

SONIC ORIGINS PLUS - Nintendo Switch - 29.99 €

SONIC ORIGINS PLUS - Playstation 5 - 29.99 €

SONIC ORIGINS PLUS - Playstation 4 - 29.99 €

SONIC ORIGINS PLUS - Xbox Series X - 29.99 €

Destaques promoções Acessórios:

Playstation 4 - COMANDO SEM FIOS SNAKE RGB - 34.99 €

Playstation 4 - COMANDO SEM FIOS RAPTOR - BRANCO - 34.99 €

Playstation 4 - COMANDO SEM FIOS RAPTOR - 34.99 €

MULTI - WHEEL- JINSHU GTR - 59.99 €

MULTI - DRIVING WHEEL - SV 200 - 59.99 €

MULTI - RACING WHEEL SV 950 - 129.99 €

Playstation 5 - AUSCULTADOR SEIBUN - 14.99 €

MULTI - HARRY POTTER TWS EARPHONES - SNITCH - 29.99 €

MULTI - AURICULARES HARRY POTTER ILUMINADOS - 24.99 €

MULTI - AUSCULTADORES GX500 - 24.99 €

Destaques promoções Cadeiras Gaming:

CAD - AKRACING CORE EX SE - P CARBONO - 249.99 €

CADEIRA - DXRACER FORMULA F08-P - 249.99 €

CADEIRA GAMING - RAIDEN E-SPORTS BLACK - 129.99 €

Electronic Arts adere à black Friday

As ofertas e descontos da Black Friday também chegaram à Electronic Arts. Assim sendo, e durante o período promocional que começou no dia 20 de Novembro e vai até 17 de Dezembro, alguns dos melhores titulos da editora/desenvolvedora estão com preços bastante apelativos.

Segue abaixo a lista de ofertas promocionais da Electronic Arts para a campanha Black Friday 2023:

IT TAKES TWO, desde 20,99 €

NFS UNBOUND, desde 25,99 €

DEAD SPACE REMAKE, desde 25,99 €

STAR WARS JEDI: SURVIVOR, desde 35,99 €

F1 2023, desde 40,99 €

EA SPORTS FC 24, desde 40,99 €

UFC 5, desde 56,99 €

WRC 2023, desde 40,99 €

Bandai Namco Entertainment também marca presença na Black Friday

A Bandai Namco também não podia deixar de estar presente na Black Friday e dessa forma apresenta alguns descontos nos seus titulos mais emblemáticos.

Assim sendo, e desde o passado dia 20 de Novembro até 3 de Dezembro, serão as seguintes, as ofertas da Bandai Namco para a campanha Black Friday 2023:

ONE PIECE ODYSSEY, desde 30,99 €

ONE PIECE PIRATE WARRIORS 4, desde 15,99 €

TEKKEN 7, desde 10,99 €

THE WITCHER 3: COMPLETE EDITION, desde 20,99 €

LITTLE NIGHTMARES COMPLETE EDITION, desde 10,99 €

ELDEN RING STANDARD EDITION, desde 41,99 €

DARK SOULS TRILOGY, desde 30,99 €

CYBERPUNK 2077 – DAY ONE EDITION, desde 17,99 €

ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON - LAUNCH EDITION, desde 51,99 €

JUMANJI WILD ADVENTURES, desde 31,99€

Estas são apenas algumas das campanhas promocionais dedicadas por alguns players do mercado para o periodo da Black Friday.