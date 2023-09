Baldur’s Gate 3 ainda agora chegou à PS5 e já tem a melhor nota no Metacritic

Desde que o jogo Baldur's Gate 3 foi lançado para PC, no passado dia 3 de agosto, que tem sido constantemente notícia devido à sua crescente popularidade. Agora, o título da criadora belga Larian Studios chegou oficialmente para a PlayStation 5 e rapidamente conseguiu atingir a melhor classificação na plataforma de jogos Metacritic.

Baldur's Gate 3 para a PlayStation 5 já é um verdadeiro sucesso

Foi nesta quarta-feira (6) que o jogo Baldur's Gate 3 foi lançado para a PlayStation 5. E se os céticos ainda tinham algumas dúvidas do enorme sucesso deste jogo depois do seu lançamento para PC, então agora parece que todas essas reticências serão dissipadas com os novos dados revelados.

No momento em que escrevo este artigo, a versão do jogo da Larian Studios para a consola da Sony já se encontra no primeiro lugar com a melhor classificação feita pelos jogadores na plataforma Metacritic. Ao todo, Baldur's Gate 3 tem uma nota de 97 valores e fica à frente de outros sucessos, como Elden Ring (96 valores), The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition (94 valores), God of War: Ragnarok (94 valores), Hades (93 valores), Tetris Effect Connect (93 valores), Resident Evil 4 (93 valores), Demon's Souls (92 valores), Street Fighter 6 (91 valores) e Persona 5 Royal (91 valores).

Vale salientar que estes 97 pontos são baseados em 9 análises feitas até ao momento, o que significa que esta classificação ainda poderá alterar nos próximos dias. Já a edição para PC está neste momento com uma classificação de 96 valores, encontrando-se no quarto lugar na classificação dada pelos jogadores, com base em 92 análises feitas.

Certamente que todas estas notícias abonatórias que temos revelado sobre o jogo da Larian vão cativar e levar ainda mais jogadores a satisfazer a curiosidade sobre este que é, sem dúvida, o mais recente sucesso no mundo gaming.