Nintendo Switch 2 terá o poder de uma PlayStation 4, diz CEO da Activision

As consolas de jogos são um dos equipamentos mais populares e de maior sucesso no mundo tecnológico. Com o passar dos anos, têm sido criados novos modelos cada vez mais poderosos para oferecer aos jogadores a melhor experiência nos seus jogos preferidos. E segundo o CEO da Activision Blizzard, a próxima Nintendo Switch 2 terá um desempenho semelhante ao da PlayStation 4 da Sony.

É verdade que a Nintendo Switch é a consola portátil mais popular no mercado, sendo também a mais vendida. Já se encontra à venda há vários anos e no ano passado o CEO da marca japonesa, Shuntaro Furukawa, disse mesmo que este equipamento ainda só estava a meio do seu ciclo de vida. Mas os fãs da marca querem ainda mais poder, algo mais inovador e novidades neste segmento.

Assim, muito se tem falado sobre a próxima sucessora e os rumores têm ganho ainda mais força, sendo que Furukawa também disse recentemente que tem planos para combater o scalping com o lançamento da sua próxima consola. Portanto é uma certeza que a Nintendo Switch 2 vai chegar, resta saber quando e com que poder. Mas há quem tenha uma ideia...

Switch 2 terá desempenho semelhante ao da PlayStation 4, diz Kotick

A atual consola da Nintendo acaba por já se mostrar limitada para alguns jogos mais poderosos. Desta forma, o CEO da criadora de jogos Activision Blizzard, Bobby Kotick, diz que a próxima Switch 2 terá um desempenho semelhante ao da PlayStation 4 da Sony.

A afirmação ficou conhecida depois que um mail entre Kotick e Furukawa se tornou publico e onde o executivo da criadora de Call of Duty diz que a nova geração da Switch pode igualar as consolas da oitava geração, como a PlayStation 4 e a Xbox One.

O email teve origem depois da análise à possibilidade do sucesso de Call of Duty poder chegar à Switch. E, possivelmente, a segunda geração da consola portátil poderá resolver este e outros entraves. Para além disso, será certamente uma rival ainda mais à altura de modelos mais recentes, como a Steam Deck da Valve e a ROG Ally da ASUS.

Os rumores indicam que a Nintendo Switch 2 terá uma GPU Ampere com 1.024 núcleos CUDA e 32 núcleos Tensor a operar a 918 MHz. Já o processador deverá contar com 8 núcleos Cortex A78AE a 2 GHz.