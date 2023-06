Já pensou em andar numa bicicleta sem rodas? É possível, mas dá trabalho

As ideias mais absurdas podem resultar em projetos incríveis e há quem meta a mão na massa, pronto para qualquer desafio. Neste caso falamos da bicicleta que anda sem rodas... confuso? Veja o vídeo.

A bicicleta, na sua essência, tem duas rodas que fazem com que se desloque por qualquer terreno, se não estivermos a falar das estáticas. Mas o desafio aqui é transformar o conceito da bicicleta num veículo que se desloca, mas que não tem rodas.

Isso só é possível com ideias que desafiam o óbvio e o canal de YouTube The Q é o prefeito exemplo de quem quer desafiar o óbvio. São bicicletas com pneus triângulo em vez de círculos, são rodas cortadas ao meio, rodas em forma de disco de rebarbadora para andar sobre o gelo... ou simplesmente sem rodas.

O conceito podemos aproximá-lo daquilo que são as lagartas, uma forma elíptica com correntes que fazem com que o transporte se desloque. O vídeo mostra todo o processo de criação. Desde o esboço no papel, à transformação do quadro da bicicleta, até à estrutura que servirá para colocar o pneu que se deslocará com o movimento das correntes.

Tecnicamente, temos um veículo que se desloca, mas as limitações são notórias. Não será possível andar com a bicicleta em terrenos com subidas e descidas, muito menos em terrenos acidentados, como estamos habituados com qualquer bicicleta. Além disso, a velocidade também parece ser bastante limitada...

Teria ousadia para fazer um projeto destes?