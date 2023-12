Decisão judicial arrasa X: empresa de Elon Musk violou contratos e deve milhões em bónus

Juiz federal decidiu que o Twitter violou vários contratos ao não pagar milhões de dólares em bónus que a empresa de redes sociais, agora denominada X Corp, tinha prometido aos seus empregados. Agora, a empresa pode estar com problemas maiores.

Musk prometeu - mas não cumpriu

Mark Schobinger, que era o diretor sénior de compensação do X antes de deixar a empresa de Elon Musk em maio, processou a rede social em junho e alegou quebra de contrato.

O processo de Schobinger alegava que, antes e depois de o multimilionário Musk ter comprado o antigo Twitter, no ano passado, este prometeu aos empregados 50% dos seus bónus previstos para 2022, mas nunca efetuou esses pagamentos.

O juiz distrital dos EUA Vince Chhabria decidiu que Schobinger declarou de forma plausível uma reclamação de quebra de contrato sob a lei da Califórnia e que estava coberto por um plano de bónus.

Quando Schobinger fez o que o Twitter pediu, a oferta do Twitter de lhe pagar um bónus tornou-se um contrato vinculativo ao abrigo da lei da Califórnia. E ao recusar-se alegadamente a pagar a Schobinger o bónus prometido, o Twitter violou esse contrato.

Escreveu o juiz.

Advogados do X respondem: "foi apenas uma promessa oral"

Os advogados do X argumentaram que a empresa fez apenas uma promessa oral que não era um contrato, e que a lei do Texas deveria reger o caso. O juiz decidiu que a lei da Califórnia regia o caso e que "todos os argumentos contrários do Twitter falharam".

O X tem sido alvo de numerosos processos judiciais por parte de antigos funcionários e executivos desde que Musk comprou a empresa e eliminou mais de metade da sua força de trabalho.

Os processos apresentam uma série de alegações, incluindo que o X discriminou funcionários mais velhos, mulheres e trabalhadores com deficiência, e não avisou com antecedência sobre demissões em massa. Mas a empresa continua a negar qualquer irregularidade.

