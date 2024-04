As relações entre o Brasil e Elon Musk não têm estado a passar um bom momento. As críticas constantes do dono do X e a sua ideia de não cumprir algumas imposições levam a que o choque aconteça. Um novo passo foi dado agora e o Brasil acaba com publicidade no X após todas as críticas de Elon Musk.

O Governo brasileiro decidiu agora que não irá comprar mais publicidade no X. Esta decisão surge depois de Elon Musk ter criticado o país e alguns dos responsáveis pela área da justiça. Além disso, que ameaçou não cumprir decisões do Supremo do Brasil.

O executivo liderado por Lula da Silva não irá gastar mais recursos em promover ações do executivo naquela plataforma. Segundo o Portal da Transparência, o Brasil gastou 120 mil euros (cerca de 650 mil reais) em comunicação institucional no X, entre 2023, ano em que Lula assumiu o poder, e os primeiros meses de 2024.

A medida será aplicada em novos contratos de publicidade. Esta é fundamentada por uma diretriz de fevereiro que visa evitar ações publicitárias em plataformas, aplicações e outros meios que possam "danificar a imagem das instituições do poder executivo" no Brasil.

A polémica começou após uma série de publicações de Elon Musk, em que acusou o juiz do Supremo brasileiro Alexandre Moraes. Nas acusações, Elon Musk aponta para uma tentativa de impor a censura por determinar o bloqueio de perfis no X.

Elon Musk ameaçou não obedecer às ordens de bloqueio dessas mesmas contas, afirmando que iria levantar todas as restrições impostas pela justiça do Brasil. Alexandre Moraes instou a rede social a não reativar perfis com ordem de bloqueio ordenada pelo Supremo, sob pena de uma multa diária de 18 mil euros (100 mil reais) por cada conta que esteja ativa.

A 08 de abril, o Supremo brasileiro ordenou a abertura de investigações contra o empresário, por ataques à justiça daquele país sul-americano. No dia seguinte, o Presidente do Senado brasileiro defendeu ser inevitável a regulação das redes sociais.