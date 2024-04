Guerra: Irão ataca Israel com mais de 300 drones e mísseis

A escalada da guerra no mundo continua e desta vez foi o Irão que atacou Israel com centenas de drones. Numa operação que batizou de “Promessa Verdadeira, o Irão avisou para o ataque que começou neste passado sábado à noite.

99% dos mais de 300 drones e mísseis disparados foram intercetados

Apesar de toda a artilharia e de ser considerado um ataque de larga escala, o ataque do Irão a Israel não teve muito impacto segundo as informações. Segundo os dados, foram lançados mais de 300 drones e mísseis contra Israel, mas a maioria foi intercetada antes de chegar ao território israelita. Para tal ação, Israel contou com a ajuda dos EUA e do Reino Unido.

Joe Biden, Presidente dos EUA, revelou este sábado à noite que as forças dos Estados Unidos contribuíram para abater "quase todos" os 'drones' e mísseis disparados pelo Irão contra Israel.

Segundo informações de Israel, 99% dos mais de 300 drones e mísseis disparados foram intercetados. A defesa israelita foi assim considerada um "êxito estratégico muito significativo".

Em entrevista à SIC notícias, o correspondente da SIC em Israel, Henrique Cymerman, explica aquilo a que assistiu durante estas primeiras horas após o ataque.

Olhei para o céu e vi um espetáculo com milhares luzes - que eram drones - a serem intercetados e a explodir no ar”. Nunca tinha visto [algo assim] na vida. Era um cenário de ficção científica

De relembrar que esta escalada da guerra aconteceu após a operação israelita que, no início do mês, matou 13 iranianos.