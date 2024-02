Este chatbot permite que fale com os programas eleitorais dos partidos portugueses

Portugal está a menos de um mês das eleições legislativas, por via das quais elegerá o próximo Governo. Depois de uma série de debates e com os programas eleitorais dos partidos já publicados, apresentamos-lhe um chatbot que poderá ser uma ajuda na decisão.

O ato eleitoral é, (ainda) para muitos, um momento que exige preparação. Para aqueles que não estão conectados à política normalmente, ano de eleições é sinónimo de investigar, ler e ouvir, mas também de procurar; procurar a voz que melhor responde às suas convicções.

Para todos, porém, importam os programas eleitorais de cada partido que se apresenta a eleições, pois é nesse documento que constam as propostas por via das quais cada um procurará governar.

De modo a facilitar a consulta dos programas, que podem ser densos, um curioso criou uma plataforma muito útil que permite aos eleitores "falar" com os documentos e tirar as suas dúvidas políticas "em conversas interativas e informativas".

O Programas Eleitorais nasceu da necessidade de criar um espaço imparcial e acessível onde os cidadãos portugueses podem informar-se sobre as propostas e políticas dos diferentes partidos políticos. Num mundo onde a informação é vasta, mas muitas vezes fragmentada, o objetivo é simplificar o acesso a essas informações cruciais de uma forma interativa.

Lê-se na plataforma Programas Eleitorais.

O projeto que se assume como independente "visa promover a literacia política e facilitar o diálogo informado", através da interação com um chatbot. De forma simples, "os utilizadores podem rapidamente compreender as diferentes perspetivas e fundamentos dos programas eleitorais", reunindo bagagem para sustentar decisões mais informadas.

Apesar de todos os dados e informações que constam no Programas Eleitorais serem "retirados diretamente de fontes oficiais e atualizados regularmente para refletir as posições atuais dos partidos políticos", importa apurar o senso comum e o sentido crítico, indo além da conversa com o chatbot.

Explore os programas eleitorais dos partidos portugueses

Para utilizar a plataforma, escolha um partido, explorando a partir de uma lista com os disponíveis.

Depois, comece uma conversa "com o chatbot que está treinado com o programa eleitoral do partido" e tire as suas dúvidas.

Além das respostas, e considerando que elas não serão, por si só, suficientes, o chatbot fornece o programa completo de cada partido, para que os interessados possam consultar.

Conforme descrito, o "projeto está comprometido com a transparência e a imparcialidade", assumindo um propósito "puramente educacional", "totalmente independente" e sem afiliações políticas.

Programas Eleitorais