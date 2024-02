Investigadores levam armazenamento ótico a outro nível: 200 TB num só disco

Longe vão os tempos em que estávamos rodeados de componentes de armazenamento físicos, como CDs e DVDs. Apesar do evidente declínio destas alternativas, alguns investigadores continuam a dedicar tempo e recursos consideráveis ao seu aperfeiçoamento. Recentemente, um grupo de investigadores criou um disco ótico do tamanho de um DVD com 200 TB de capacidade.

200 TB num disco ótico do tamanho de um DVD

Um dos exemplos mais notáveis do tempo e dedicação investidos nos componentes físicos é o espantoso avanço que acaba de ser conseguido por uma equipa da Universidade de Ciência e Tecnologia de Xangai: 200 TB num único disco ótico.

Se pensarmos na capacidade média dos DVDs, verificamos que podem armazenar entre 4,7 GB e 8,5 GB. Agora, imagine poder armazenar até mais 200 TB num componente ótico quase do mesmo tamanho. É isso que os investigadores chineses afirmam ter conseguido.

Como explicam num artigo científico, este enorme salto no armazenamento foi possível graças ao desenvolvimento de uma arquitetura de armazenamento de dados tridimensional. Como deve imaginar, utilizaram um grande número de camadas - mais de 100 camadas para atingir os 200 TB.

Cada uma das camadas do disco está separada por apenas um micrómetro, o que, segundo eles, permite que o suporte mantenha as dimensões padrão, tal como os DVDs de sempre. Isto significa que se trata de um disco de dupla face, ou seja, é gravado em ambos os lados.

"O objetivo é chegar ao mercado empresarial"

Tendo alcançado este marco, a equipa está agora a concentrar-se em melhorar os processos de escrita e leitura, bem como em otimizar o consumo de energia através do sistema laser. Wen Jing, professor da Universidade de Xangai, afirma que o objetivo desta tecnologia é chegar ao mercado empresarial no futuro.

De acordo com os dados dos investigadores, uma das suas unidades pode armazenar até 24 vezes a quantidade de dados das unidades de disco rígido mais avançadas da atualidade. Ao nível dos centros de dados, isto reduziria consideravelmente o espaço necessário para armazenar grandes quantidades de informação, oferecendo mesmo benefícios energéticos.

Já imaginou guardar as suas fotografias e vídeos numa destas unidades? O investigador afirma que são muito estáveis, não é preciso ter muito cuidado ao guardá-las e podem durar entre 50 e 100 anos.

