Conteúdo do Reddit será usado para treinar a IA da Google por US$ 60 milhões por ano

Com os avanços da tecnologia de Inteligência Artificial, é cada vez mais necessário apurar e ajustar estas ferramentas de forma serem o mais perspicazes possível. Neste sentido, foi agora celebrado um acordo de 60 milhões de dólares por ano onde o Reddit disponibiliza o seu conteúdo para ser usado como treino dos modelos IA da Google.

Conteúdos do Reddit usados para treino IA da Google

De acordo com as notícias recentes divulgadas pela Reuters, a plataforma social Reddit celebrou um acordo com a Google para disponibilizar o seu conteúdo para este servir para treinar os modelos de Inteligência Artificial da gigante das pesquisas. As informações foram reveladas por três pessoas familiarizadas com o assunto, que optaram por manter o anonimato, as quais indicam que este mesmo acordo tem um valor a rondar os 60 milhões de dólares por ano.

Este acordo também acontece numa altura em que é referido que o Reddit está à procura de novas formas de gerar receitas, especialmente numa fase em que há uma competição acessa ao nível publicitário com outras empresas, como a Meta e o TikTok.

Para já, nem o Reddit nem a Google se mostraram disponíveis para comentar algo sobre este assunto. No entanto, já anteriormente a plataforma do robot laranja havia dito que iria cobrar às empresas que quisessem aceder à sua interface de programação de aplicações (API). E parece que a Google é então a primeira a usufruir dessa cedência de dados.

O Reddit foi fundado em 2005 por Steve Huffman e Alexis Ohanian e está sediado em São Francisco, na Califórnia. A empresa foi avaliada em cerca de 10 mil milhões de dólares numa ação de financiamento em 2021 e atualmente está a preparar-se para apresentar uma oferta pública das suas ações, que engloba cerca de 10% das mesmas.